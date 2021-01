Reportan que ya no hay camas UCI disponibles en Cusco

Compartir Facebook

La situación de la COVID-19 continúa agravándose en el país. Ahora, el departamento de Cusco se ha quedado sin camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para atender a pacientes graves con el virus.

El director adjunto del Hospital Antonio Lorena del Cusco, Renzo Vargas, mostró su preocupación porque el reporte diario sobre las camas disponibles en el departamento indicaba que ya no podrán asistir a pacientes críticos.

“Según el último reporte ya no habían camas disponibles en ninguno de los tres hospitales. Esto me preocupa, es una necesidad ampliar las atenciones, es una necesidad tener no solo camas, sino personal que pueda atender a los pacientes. Las UCI’s no se manejan sólo con camas, sino con personal, ventiladores, monitores, aspiradores, etc”, precisó el médico.

Como se recuerda, son 3 los principales hospitales que hay en Cusco: Regional, Lorena y EsSalud. Desafortunadamente, en el reporte del 14 de enero, mencionaron que ya no tienen más camas UCI en la región.

Lima complicada

La capital del país también está atravesando un momento complicado por la evidente Segunda Ola de la COVID-19. Hace unos días, la Defensoría del Pueblo alertó que las camas UCI están casi totalmente copadas.

“Las cifras que manejamos están en rojo y el día de hoy estamos a un 99% de ocupación de camas UCI con ventilador para adultos en Lima Metropolitana y el Callao. Tenemos datos de que, lamentablemente, muchos pacientes han fallecido en lista de espera por una cama UCI”, indicó la administradora Estatal de la Defensoría del Pueblo.

