Reportero de calle y contador de historias

Los periodistas, los de verdad, también se hacen en la calle. Allí aprendes a nutrirte de todo, de cada detalle, de lo que perciben todos tus sentidos. Y eso suma cuando tienes al entrevistado delante, y más si son personajes conocidos. Puedes saber si sus respuestas son reales o si guardan secretos, sabes al ver sus ojos y percibir cada movimiento, que hay otros mensajes escondidos.

Y lo sabe Christian Bayro, periodista, reportero curioso, arriesgado, con calle y buscador de ‘pepas’…porque una cosa es entrevistar, y otra es contar lo que hay tras esa entrevista, lo que no te atreviste a narrar e manera oficial. Y eso, que tiene de crónica, de chisme y de anécdota, muchas veces es mucho más sabroso de contar (y de disfrutar).

Bayro es reportero de calle -también con mucha calleque ha pasado por todos o casi todos los programas de espectáclos (redactor y reportero de Magaly Medina, de ‘Al Sexto Día’ con Olenka Zimmermann, de ‘Amor Amor Amor’ y hoy está en América con Tula Rodríguez y Maju Mantilla. También es quien se hizo más famoso al disfrazarse del coreano de ‘El baile del caballo’. La verdad es que hizo muchas locuras en la tele, pero todas en bien de darle algo más a la gente que lo ve. Así que, las historias le sobran.

EL LIBRO

Pues Bayro decidió dar el paso y acaba de publicar ‘Crónicas Viscerales’ un libro que nació así de pronto, como tantas otras historias de los emprendedores de pandemia. “A la gente le gustaba los post que escribía en mi Facebook, donde contaba anécdotas de personajes que he conocido, pero a mi estilo, y me comentaban ‘parece que estuvieras aquí hablando, no que te estoy leyendo’.

Un día converso con un amigo que tiene una imprenta y al saber ello me anima y sale la idea de escribir estas diez historias en un libro que te sale barato, a precio de pollada”, comenta mientras lo muestra con orgullo de papá nuevo. El libro tiene un agregado más divertido y que llama la atención: un caricaturista retrató cada historia a su estilo, así que las hace más llamativas apenas abres la primera página.

LAS HISTORIAS

Cuando conocía a…’Gisella Valcárcel’, ‘Muñequita Sally’, ‘Pedro Suárez Vértiz’, ‘Martha Hildebrant’, ‘El Cuy Marcerlo’, ‘El Ayahuasca’, ‘Eusebio Grados’, ‘Olenka Zimmerman’, ‘Carlos Gonzales -el papá de Peluchín’ y ‘Mi esposa’ (sí, dedicada a ella, con chape en la combi incluido).

Estos son los títulos, y la verdad que se pueden leer de porrazo y con harta canchita, pues va entrelazando lo que ve, lo que se le muestra, lo que siente en ese momento, y a la vez va evocando sus propios recuerdos como quien te abre la puerta a un momento de la historia del país de las últimas décadas (como cuando recuerda esos días en que su vecina logró llamar al recién estrenado Aló Gisella en el 88 al mediodía), pero en un tono tan cercano, tan de tú a tú, que más parece que estás con el autor tomándote unas cervezas mientras te va atrapando con cada historia llena de color. Sin tapujos describe personas, lugares, sentimientos, sin temor a soltar sus ‘ajos’ y chapas cuando lo amerita

. “Ese es mi estilo pues tío”, responde el reportero-escritor. Como extra y buen peruano que se respeta te da tu yapa, si le compra el libro, el mismo Christian se las arregla para llevarlo él mismo -sin cobro extray dártelo en la mano, así que puede aprovechar para interrogarlo sobre el día que conoció a Gisella en tiempo de huaicos o por qué Olenka, “que es una especie de Maju Matilla, pero con calle”, es lo que es para los peruanos o sobre los ovnis que vio Pedro Suárez Vértiz (y él también). Este periodista emprendedor, ese Vargas Llosa de la gente se las trae. Léalo, que le hará la cuarentena más alegre. No se arrepentirá

El dato El precio de ‘Crónicas Viscerales’ es de 25 soles (como comprar una pollada, pero más sabroso). Puede pedirlo al WhatsApp 920324244, el delivery es gratis y va con autor incluido. También puede adquirirlo en el Fanpage: https:// www.facebook.com/ cronicasviscerales.