“Reprochable acción” Usuarios critican a Carlos Zambrano por su accionar contra un trabajador en el Monumental

El jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano, fue criticado por muchos usuarios en redes sociales tras mostrar una mala actitud frente a un joven trabajador en el estadio Monumental. Todo ocurrió durante el partido de la final entre el club grone y Universitario de Deportes. Además, Zambrano no habría querido darle el balón al encargado de recoger las pelotas, según las imágenes. Por esto motivo, muchos internautas cuestionaron este accionar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: "Te queremos en el centenario" Raúl Ruidíaz y su peculiar celebración previo a la final de la Liga 1

Carlos Zambrano criticado en redes sociales por reprochable actitud

En redes sociales se publicaron imágenes durante el encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la Liga 1. Ante ello, muchos usuarios notaron un reprochable comportamiento de Carlos Zambrano frente a un joven trabajador. Él se encarga de recoger los balones durante el partido. Sin embargo, el jugador aliancista se negaba a entregar la pelota, según las imágenes.

Ante ello, muchos internautas empezaron a cuestionar este accionar del futbolista blanquiazul. “Por eso Zambrano es considerado entre las 10 peores contrataciones de Boca”, “Zambrano está pidiendo a gritos su estate quieto”, “Esa actitud de Zambrano es indefendible. No sé cómo algunos lo están justificando”, “Ahora sí, soy de alianza, pero es inaceptable que le haga a ese niño que es su trabajo, no me gustó la acción de Zambrano”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

La final de la Liga 1 cada vez más cerca

El equipo blanquiazul recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva por la final definitiva de la Liga 1. Ante ello, cada escuadra prepara a sus mejores jugadores y estrategias para este duro partido. Recordemos que ambos vienen de un empate durante la primera fecha en donde el club grone empató a los cremas durante los últimos minutos del encuentro.

Por estos motivos, las expectativas en cada equipo son grandes. Sin embargo, todo se decidirá este miércoles 08 de noviembre. Asimismo, una posible alineación para Alianza Lima en esta próximo final sería con Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Hernán Barcos. Por su parte, Universitario podría tener de titulares a José Carvallo; Aldo Corzo, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanilla, Martín Pérez-Guedes, Piero Quispe; Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera.