“Respeto a las mujeres”: Jonathan Maicelo se defiende y acusa a Samantha Batallanos de extorsión

¿Será verdad? Jonathan Maicelo fue denunciado hace unos días por su expareja Samantha Batallanos. La ex Miss Grand señaló que fue víctima de agresión física y psicológica por parte del boxeador, sin embargo, todo podría dar un giro radical. «Batedía» contó que la influencer mostraba conductas violentas desde hace un buen tiempo e incluso aseveró que fue víctima de extorsión por una fuerte suma de dinero.

Se defiende

Samantha Batallanos denunció hace unos días a Jonathan Maicelo ante la comisaría de San Isidro por agresión física y psicológica. La influencer relató el vía crucis que vivió con el boxeador el día de la agresión para las cámaras de “Magaly Tv, La Firme”. Incluso, tras la denuncia, dio por finalizada su relación con el deportista.

Tras varios días en silencio, Jonathan Maicelo reapareció en sus redes sociales. Dejó un extenso comunicado donde se defiende de todas las acusaciones en su contra. El boxeador reconoció que tuvo una discusión con Samantha Batallanos, pero negó en todo momento haberla agredido.

“El pasado jueves tuve una discusión con mi ex pareja quien, como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Yo opte por bloquear sus ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio como ella afirma”, reveló Jonathan Maicelo, quien también aseguró tener gran respeto por las mujeres.

@showpeoficial 😯 Samantha Batallanos decidió ponerle fin a su relación con Jonathan Maicelo tras ser víctima de agresiones psicológicas y físicas por parte del boxeador. La modelo publicó un comunicado en redes sociales donde se pronuncia al respecto. “Mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión”, se lee en el texto. #samanthabatallanos #jonathanmaicelo #ShowPe 📲 Visita nuestra web: show.pe ♬ sonido original – Show.Pe

Maicelo agrega que siempre ha “incentivado el respeto por los demás y tiene evidencias para demostrar las acusaciones que hace.

“No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi expareja tiene conductas violentas físicas contra mí persona y lanza ataques psicológicos contra mí. Todo lo manifestado, lo tengo evidenciado y será puesto a disposición de la Fiscalía y juez competente”, acotó “Batedía”.

¿Cuánto dinero le habría pedido Samantha Batallanos a Jonathan Maicelo?

Lo sorprendente del comunicado fue la revelación que hizo Jonathan Maicelo sobre Samantha Batallanos. Según confesó el púgil, la ex Miss Grand lo habría extorsionado mediante su socio. Además, le habría pedido una cuantiosa suma de dinero para no hacer la denuncia en su contra.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi ex pareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles. Ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, sentenció.

Jonathan Maicelo se pronuncia en su Facebook y dice que Samantha Batallanos lo está extorsionando y pidiendo 50 mil soles para no salir a “manchar su nombre” 👇🏼 pic.twitter.com/DYvfvkKLwK — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 15, 2023

Cabe resaltar que el boxeador cerró su mensaje resaltando que respeta y admira a todas las mujeres.

“Reitero una vez más mi respeto por todas las mujeres, mi admiración por ellas y demostraré con medios probatorios por las vías judiciales correspondientes. Todo lo que estoy manifestando es verdadero”, puntualizó Jonathan Maicelo.