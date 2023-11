¡Respondió con todo! Asmir Young multiplicó por cero a Janet Barboza tras críticas. «No la conozco»

La artista Asmir Young, quien fue excompañera de Yahaira Plasencia, estuvo en un entrevista para un podcast de YouTube en donde respondió sin filtros a Janet Barboza. Recordemos que la conductora de «América Hoy» tuvo fuertes comentarios en contra de la cantante urbana, de quien aseguró que «nadie la conoce». Ante ello, Asmir Young no dudó en opinar al respecto y ninguneó a presentadora. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Asmir Young ninguneó a Janet Barboza

En una reciente entrevista para un podcast en la plataforma de YouTube, Asmir Young habló sobre los comentarios negativos de Janet Barboza hacia el trabajo de la cantante urbana. Recordemos que la conductora de «América Hoy» criticó a la excompañera de Yahaira Plasencia. «Esta joven que nadie conoce y que tampoco la iban a conocer se está haciendo famosa por Yahaira (…) Para mi es oportunismo absoluto”, sostuvo Barboza en su programa.

Ante ello, Asmir Young no se quedó callada y decidió responderle con todo a la popular «retoquitos». «Yo a la Janet no la conozco para nada. Si ese es su comentario hacia mí, creo que entre peruanos hay que apoyarnos, no hay que minimizarnos. No está bien enterada de lo que está pasando en la industria nacional, ojalá que se ubique un poquito y que pueda buscar y saber más de la industria musical peruana y que apoye”, respondió la cantante urbana.

Incluso, la tildó de hipócrita, pues contó que fue a algunos de los programas que Janet condujo y la trato muy bien. «Yo recuerdo haber ido a un programa de ella hace mucho tiempo, hipócritamente me trató súper bien», contó.

¿Qué dijo sobre Yahaira Plasencia?

Recordemos que en otra oportunidad, Asmir Young estuvo en una entrevista con Carlos Orozco en donde contó detalles cuando formaba parte de la orquesta de Yahaira Plasencia. Reveló algo que era sospechado por los seguidores de Yahaira Plasencia. Según la cantante, la carrera musical de ‘La Reina del Toto’ habría sido financiada por Jefferson ‘La Foquita’ Farfán. Esto significó uno de los momentos más impactantes de la entrevista en el podcast de Carlos Orozco cuando el infuencer Ric La Torre le formuló esta picante pregunta a la cantante Amir Young.

«¿La orquesta era financiada por él (Farfán)? Es algo que se dijo mucho», preguntó Ric La Torre. Ante ello, la cantante Asmir respondió: «Obviamente, todo era financiado por Farfán, todo. Es la verdad». No obstante, aclaró que no podía confirmar si sus boletas de pago estaban a nombre de la ‘Foquita’. Por otro lado, reveló que no conocieron Jefferson Farfán, pues Yahaira Plasencia no lo presentó a su agrupación. De igual forma, todo ello corresponde a la versión de Asmir Young que se contradice con lo que contó ‘La Reina del Toto’ en anteriores ocasiones.