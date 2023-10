¡Respondió con todo! Jossmery Toledo “fulmina” a Paolo Hurtado tras acusarla de hacerle brujería (FOTO)

¡Tremenda bronca! En el avance mostrado por “Amor y Fuego” de su programa de hoy, se escucha decir a Paolo Hurtado que fue víctima de brujería y por ello engañó a su esposa Rosa Fuentes con Jossmery Toledo. Como era de esperarse, la ex “Tombita” salió al frente y le mandó un contundente mensaje al “Caballito” en sus redes sociales.

Jossmery Toledo responde a Paolo Hurtado

En unas sorpresivas confesiones, Paolo Hurtado afirmaba haber sido víctima de brujería por parte de Jossmery Toledo. Esta sería la excusa perfecta del “Caballito” para justificar la infidelidad que cometió y el motivo por el cuál su relación con Rosa Fuentes llegó a su fin.

Ante estas acusaciones, Jossmery Toledo no tardó en responder. En el avance del programa de hoy de “Amor y Fuego” se ve que la reportera del espacio televisivo le hace escuchar las declaraciones del “Caballito” ante la atenta mirada de la ex “Esto es Guerra”.

Hace poco más de una hora, Jossmery Toledo respondió en redes sociales fiel a su estilo. Mandando un contundente mensaje contra Paolo Hurtado, la expolicía se defendió de las acusaciones con un controversial mensaje.

“Ya que hago brujería. Si quieren tener un cuerpo bien fit, búsquenme para hacerle sus pócimas y brebajes”, posteó Jossmery Toledo en sus historias de Instagram.

“Caballito” embrujado

La noche de ayer, “Amor y Fuego” mostraba un avance de su programa de hoy con unas sorpresivas declaraciones de Paolo Hurtado. El futbolista de Cienciano afirmaba que le fue infiel a Rosa Fuentes, su esposa, con Jossmery Toledo porque había sido víctima de brujería.

“Después que pasó el problema la segunda vez (el ampay con Jossmery Toledo) yo fui para que me limpien. A mí me habían ampayado, yo estaba loco. Me habían hecho brujería”, reveló Paolo Hurtado en una conversación con una mujer en la clínica donde dio a luz Rosa Fuentes.

Rápidamente los usuarios en redes no tardaron en reaccionar y decirle un sinfín de cosas a Paolo Hurtado. Muchos lo tomaron de manera jocosa, mientras que otros cuestionaron la “frescura” del “Caballito” para no asumir su error.

“Ahora se llama brujería”, “bueeena, yo no fui infiel, me hicieron brujería”, “jajaja ni que fueras la gran cosa”, “que sinvergüenza que eres”, “el hombre cuando no admite su culpa”, “ojalá no te perdonen nunca”, señalaron en redes sociales.