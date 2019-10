Revelan que Alan García habría recibido loncheras repletas de dólares

El expresidente Alan García repitió hasta el cansancio “otros se venden, yo no”, para descartar que haya recibido sobornos de Odebrecht u otras empresas, defensa que fue pulverizada por su propio ex secretario personal, Luis Nava Guibert, quien reveló que el ex mandatario recibía loncheras llenas de dólares.

La entrega de estas loncheras, según informó Nava a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, era hecha por el entonces jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien visitaba a García en el local de campaña del Partido Aprista, en Miraflores, y luego en Palacio de Gobierno.

Estas explosivas revelaciones del exsecretario general de la Presidencia de la República se realizó el pasado 25 de setiembre ante los fiscales José Pérez y Meryl Huamán Altamirano, y sería un paso previo de su defensa para ser considerado “colaborador eficaz”.

EN LAS TARDES

Señaló que Barata visitó a García entre abril y mayo del 2006 (antes de la segunda vuelta en que sería electo presidente), en la sede de campaña. Lo hizo entre 5 y 6 veces, generalmente a partir de las 5 de la tarde, y siempre “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar”, en cada visita.

Inicialmente, creyó que Barata andaba con lonchera por tener una “dieta especial”, pero luego se enteró que, en cada una de ellas, le dejaba US$60.000 a García”. Las siguientes visitas las haría a Palacio de Gobierno, donde hay registrados 19 ingresos del ex ejecutivo de Odebrecht.

En Palacio, según la declaración de Nava que divulgó ayer IDL-Reporteros, Barata le entregó al ex mandatario US$60.000 (31 de diciembre de 2006), US$600.000 (6 de abril de 2007) y US$20.000 (27 de setiembre de 2007), que suman en total US$680.000.

Nava afirma que nunca recibió dinero en todas estas entregas e hizo notar que cuando Barata visitaba Palacio siempre llegaba con una lonchera o un maletín. Precisó que una vez recibió un maletín de Barata para García, que no pudo abrir por tener clave.

COMPRA TERRENO

Agregó que Barata le dijo que era de un negocio común con García y el maletín se lo entregó a éste en Palacio. Agregó que cuando García hacía algunos pagos, “sacaba de las loncheras” y una vez, para los gastos por su cumpleaños, le “solicitó” que le pidiera 20 mil dólares a Barata, en mayo del 2008.

Nava también reveló que García compró “un terreno, entre el 2012 o 2013, en Las Casuarinas, en la Calle El Arenal”. Señaló que García Pérez lo llevó a ver el terreno junto con su hijo, José Nava Mendiola, y al Ingeniero Luis Lui, “quien fue al terreno a medir porque había una piedra que había que dinamitar”.

Añadió que el ex presidente le entregó la minuta compraventa por el terreno, por el cual dio US$ 250,000 más un pago clandestino de US$ 500,000. Incluso inició las gestiones para un crédito bancario, que García abortó por el escándalo desatado por el caso Ecoteva que envolvió a Alejandro Toledo.

EL DATO

Barata también le regaló a García un reloj suizo Patek Phillippe, dijo Nava, quien fue ministro de la Producción (2006-2011), y secretario general de la Presidencia en los dos regímenes apristas.

Le ofrecía damas de compañía

Entre las loncheras que entrega Barata se incluía los “brochure” o folletería a color de los servicios de damas de compañía, lo que fue confirmado por el abogado de Nava, Raúl Noblecilla, lo que confirma la suma confianza que había entre ambos.

“Lo de las damas de compañía es también una versión que el doctor Alan García le daba a mi patrocinado, le decía ‘me ha traído el señor Barata un maletín con un brochure donde hay damas de primer nivel para irnos de fiesta en Olmos’”, declaró.