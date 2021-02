Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un informe del programa Beto a Saber en Willax Tv, de Beto Ortiz, habría dejado al descubierto que Martín Vizcarra, expresidente de la República, se habría vacunado en setiembre del año pasado, en medio de la crisis de la pandemia, cuando la misión china arribó al país.

Según indicó el periodista, no solo el exmandatario habría sido pinchado con la dosis, sino también su esposa Maribel Díaz Cabello, pese a que los especialistas chinos sugirieron vacunar a todo el gabinete.

Para corroborar la información, el informe dejó en evidencia las declaraciones de Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien no negó, pero tampoco afirmó nada.

Mira también: Ancianos desalojados en SMP se niegan a ser trasladados a albergue

«Pregúntenselo a él en todo caso. Yo no puedo revelar quiénes han sido vacunados o no. Yo no puedo negar esa información de quiénes han sido vacunados y quiénes no. Yo no puedo revelar. El Comité de Ética obliga a mantener el hermetismo completo de quienes han recibido vacunas”, destacó.

¿QUÉ DIJO VIZCARRA EN SU ÚLTIMA CONFERENCIA DE PRENSA?

El expresidente fue duramente criticado luego de una conferencia en Pucallpa, donde dejó ver que la cantidad de vacunas comprada ‘es un chiste’.

«Hay que hacer una reflexión, ¿para cuántos ciudadanos alcanzan 300 mil vacunas? Para la mitad porque cada vacuna tiene que aplicarse en 2 dosis. 300 mil vacunas te inmuniza a 150 mil peruanos ¿Cuántos trabajan solo en salud? Muchos más que ellos, entonces esas 300 mil vacunas no alcanzan ni siquiera para la primera línea de salud”, dijo.

Mira también: Congreso implementará votación electrónica mediante aplicación