¿Revista le pagó a Cassandra y Deyvis por mostrar a su hijo?: Magaly hace revelación

La popular ‘urraca’ se pronunció sobre la tan criticada portada de revista que protagonizó Cassandra, Deyvis y Milan, y reveló si la pareja recibió dinero.

Magaly Medina se refirió en su último programa a la portada de una revista que protagonizó la familia Orosco – Newton. La cual fue muy criticada en los últimos días pues los usuarios aseguraban que la pareja se peleó con Magaly porque ya les habrían pagado por mostrar a su hijo en “exclusiva”.

Sin embargo, Magaly se pronunció al respecto y reveló que ella también ha posado para la misma revista y no le pagaron nada. Es por eso que, la ‘urraca’ se olvidó de la pelea con la familia Orosco – Newton y desmintió la teoría de que Deyvis y Cassandra hayan recibido algún pago de por medio.

“Yo he sido portada de Cosas, que yo sepa Cosas no paga por sus portadas, uno lo hace gratis, uno lo hace porque quiere. A mí me gusta estar en Cosas y he abierto las puertas de Cosas en más de una oportunidad. Que yo sepa no se paga, a veces la gente ya lo malentiende todo, creen que uno está vendiendo su intimidad”, señaló la ‘urraca’.

La conductora de Tv Magaly Medina nuevamente habló sobre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez pues recientemente la pareja mostró al mundo el rostro de su pequeño Milan para una reconocida revista.

«Esta semana salió en la portada de la revista Cosas la foto de los Orosco, Deyvis y Cassandra junto a su bebé, acá no le ocultaron la cara, sino que lo mostraron. Ellos que en un comunicado público le contaron al mundo entero que yo la había hecho llorar… No, lloraron, porque seguro le habían prometido a Gisela la primicia y yo no estaba incluida…Acá no tenía nada que ver la amistad ni el respeto, la madrina era la última rueda del coche», sentenció la popular ‘Urraca’.

Es así que Magaly afirmó que la hicieron quedar mal, como el ‘monstruo’ de la película para justificar el hecho de que supuestamente ella había invadido su privacidad cuando ahora la pareja se luce con su pequeño a nivel nacional sin taparle el rostro.

