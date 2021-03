Reynoso los tiene cabezones

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Cruz Azul sumó su sexta victoria consecutiva al derrotar por 1.-0 al León y su técnico, el peruano Juan Reynoso, si bien mantiene los pies bien puestos sobre tierra, no deja de ilusionarse con el buen accionar que vienen cumpliendo sus jugadores en cada fecha de la liga mexicana, razón por la que han llegado al primer lugar.

“Me genera la ilusión de que partido a partido vamos mejorando y puliendo detalles, entendiendo las fortalezas, eso me deja tranquilo, este equipo está acostumbrado a estos momentos y es algo que debe de pasar siempre en Cruz Azul”, señaló Reynoso.

Además te puede interesar: Pelotero afirma que lo sembraron para sacarlo de Alianza Lima

El entrenador peruano no ocultó su alegría por el presente del equipo cementero, pero también pidió coherencia cuando les toque perder. “¿Qué decirle al aficionado? Que entren en nuestra inercia de ir partido a partido, da para ilusionarse, pero esto es fútbol, en algún momento vamos a perder, hoy no es para reventar cohetes y cuando perdamos no es para cortarnos las venas, lo importante va a venir en mayo”.

Reynoso no se cansó de resaltar la entrega, humildad y sacrificio de sus muchachos. Tengo que felicitar la humildad de los muchachos, sin eso no se puede construir nada, estamos para anticipar situaciones, ver cómo sorprender al rival, eso sin la humildad y el sacrificio es imposible construir algo, estoy muy agradecido porque sin el respaldo de ellos esto no se puede plasmar”.

Entérate de más: ¡Por fin vuelve fútbol peruano! Liga 1 comenzará el viernes 12 de marzo

YOTÚN SE CONSOLIDA

En el triunfo ante León, uno de los jugadores más destacados del Cruz Azul, fue el volante Yoshimar Yotún y por esa razón el técnico Juan Reynoso lo mantuvo durante todo el partido que ganó por 1-0 con gol de ecuatoriano Bryan Ángulo a los 81 minutos.