Ricardo Gareca arremete contra la Federación Peruana de Fútbol

¡Palabra autorizada! Ricardo Gareca fue el entrenador de la selección peruana por poco más de 7 años. Llegó bajo la gestión de Edwin Oviedo y pese a que su plan era armar una selección competitiva para Qatar 2022, en el camino se logró la clasificación a Rusia 2018. Con el “Tigre” se lograron incontables hazañas, entre las que destacan ganar consecutivamente en Quito, derrotar en un partido oficial a Brasil, entre otras.

Pero, no todo fue “color de rosa” durante su paso por la “blanquirroja”. Ricardo Gareca indicó que tuvo que batallar contra algunas diferencias, las cuales se hicieron más notarias cuando se decidía su continuidad para este proceso eliminatorio.

“Lo que me lleva a alejarme de Perú, fue que hubo cosas que no me gustaron dentro de la negociación. El tema del contrato es algo muy privado. Cuando adquirió un estado público y se empieza a tocar la sensibilidad de la gente, se hace recurrente el tema de números y cifras, no me gustó. No era la forma”, sostuvo Ricardo Gareca en entrevista con “El Marcador TV”.

De igual manera, Gareca hizo referencia a lo mal que se maneja el tema formativo en Perú. Remarcó las grandes diferencias de Perú con Argentina en cuestiones de formación de jugadores, la cual, según él no se dan, porque la FPF no tiene bases sólidas.

“Perú no tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo. En Argentina los clubes tienen primera y secundaria, le ofrecen a los jugadores estudiar, y en algunos clubes tienen terciario. Esa infraestructura tiene que ver con lo formativo y en algunos países, esa cuestión no progresa. Perú es uno de ellos”, señaló el entrenador argentino.

'PERÚ NO TIENE INFRAESTRUCTURA' 😥



🎙️ El ex técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refiere a la importancia de la etapa formativa en el fútbol y lo lleva a su experiencia en Perú. 🇵🇪 #ElMarcadorTV

“Cuando hablamos de formativo, tiene que ver con una política deportiva que abarca muchos condimentos desde la política, los empresarios, dirigentes, gente de fútbol… hacia dónde va direccionado uno para que de pronto uno empiece a crecer y empiece a tener una mayor convicción. Esa política a veces no se da en el Perú”, finalizó Ricardo Gareca.