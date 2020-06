Ricardo Gareca cambió su look de ‘náufrago’ y barbero lo deja como nuevo

Compartir Facebook

Ricardo Gareca no viajó a Argentina para estar con su familia y se quedó en Lima. El técnico pasó la cuarentena solo, pero no dejó de mantenerse en contacto con el público. El entrenador apareció de manera constante para referirse a temas de fútbol y enviar mensajes de apoyo ante la pandemia, pero también resaltó el estilo que acompañó al ‘Tigre’. Exótica barba que no acostumbraba llevar y la cabellera más larga, hecho que ha sido muy comentado durante estos días.



Aunque Gareca había señalado que no pensaba afeitarse hasta el final del periodo de cuarentena, establecido para el 30 de junio, al parecer, el estratega argentino no se resistió, por esa razón, recibió en su hogar a un barbero que antes ya ha sido el encargado del estilo de futbolistas como André Carrillo, Alejandro Hohberg o Alexi Gómez, incluso, según muestra a través de su cuenta de Instagram, ha atendido al mundialista argentino Nicolás Otamendi.



Esta vez fue el turno del ‘Tigre’, quien lució un nuevo look, manteniendo la barba y bigote, pero esta vez siendo menos frondosa. Lo mismo con el cabello, que luce más corto y arreglado.

Las actividades futbolísticas en el Perú están por iniciar y con un nuevo estilo, Ricardo Gareca se prepara para retornar a sus funciones con miras a las Clasificatorias.

El encargado de cambiar el ‘look’ al técnico fue Antonio de la Fuente, quien colgó fotos del antes y del después en redes sociales. “A un metro de distancia con el ‘profe’ Ricardo Gareca. ¡Gracias por la confianza! Y como dice él: ‘Todo estará bien, tengamos fe”, escribió junto a las fotos.

VUELVE A BUENOS AIRES

Ricardo Gareca cuenta los días para ver a su familia. El entrenador confirmó que tiene intenciones de volver a Buenos Aires para poder visitar a los suyos. Sin embargo, espera que todos los equipos de la Liga 1 retomen sus trabajos para poder hacer el trámite de regreso a su país natal.