Ricardo Gareca: “El empate no le queda mal a nuestro equipo”

Buen resultado. El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, señaló que el resultado frente a Paraguay en su debut de las Eliminatorias a Qatar 2022 es rescatable, pues es una plaza difícil de afrontar.

“El empate mal no le queda a nuestro equipo. No me voy conforme porque siempre quiero ganar, pero teniendo en cuenta que nos dieron vuelta el marcador, es un resultado con un rival difícil en una cancha difícil”, indicó Ricardo Gareca.

El DT argentino precisó que, luego del gol a favor para Perú, fue difícil mantener el resultado. Se pensaba que podía ponerse un mejor escenario para “la bicolor”, pero que se desmoronó por el rápido empate de Paraguay.

“Nos costó acomodarnos al ponernos arriba. Vimos un partido en el cual se podía presentar favorable en el ataque nuestro, sin perder de vista la recuperación de mitad de la cancha. Sin embargo, no nos pudimos acomodar porque rápidamente consiguieron el empate. Se formó otro partido ahí”, aclaró Gareca.

"El empate mal no le queda a nuestro equipo. Es un resultado con un rival difícil en una cancha difícil".

Ya piensa en Brasil

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ya tiene la mente en el siguiente encuentro frente a Brasil. Precisamente, señaló que Jefferson Farfán ya se encuentra mejor y podría ser del arranque contra “la canarinha”.

“Está mejor, gracias a Dios terminó bien. Viene trabajando muy bien, cuidándolo y cada vez se siente mejor. No puedo adelantar nada sobre cómo vamos a formar porque hay que esperar a los muchachos las primeras 48 horas cómo se van recuperando. Por lo que pregunté, Jefferson Farfán se encuentra bien”, anunció Gareca.

La selección peruana tendrá una prueba de fuego al enfrentar a Brasil, este marte a las 7:30 pm. en el Estadio Nacional. “La blanquirroja” se volverá a ver las caras frente al “scratch”, desde el amistoso que ganó 1-0 Perú.

