Ricardo Gareca perdona a Cuevita

Suspendido provisionalmente en el Santos por su reciente pelea en una discoteca en Brasil, Christian Cueva tomó la buena decisión de llegar ayer temprano a Lima e ir directo a la Videna para ponerse a las órdenes de Ricardo Gareca, en el segundo día de entrenamientos de la selección de cara a los amistosos contra Uruguay.

Una vez finalizados las prácticas, el volante reveló a la prensa que se reunió con el DT para hablar sobre su bochornoso incidente y que este lo perdonó. “No hemos conversado mucho pero me respaldó al igual que mis compañeros, y eso siempre lo voy a valorar”, indicó.

NO SE DISCULPARÁ

‘Aladino’ también señaló que “No voy a decir que pido disculpas por una reacción que fue provocada. Fue una reacción hacia una agresión física y creo que cualquier ser humano lo hacía. Lo único que hice fue defenderme. Yo en el club no tengo ningún problema ni con el entrenador, ni con los directivos, ni con mis compañeros de equipo y si quieren pueden ir a averiguar”.

Por último, el volante contó cuál es su real situación en el Santos. “Si bien me preocupa que no sea tomado en cuenta por el técnico de Santos (Jorge Sampaoli), eso no sucede porque haya cometido algún error en mi vida. Simplemente son decisiones que pasan y trataré de hacer todo para revertir esta situación netamente futbolística. Mientras tanto, Paulo Autuori (director deportivo) me liberó para que venga a entrenar con la selección”, finalizó el jugador.

FPF LO APOYARÁ

Por otro lado, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, señaló que conversó con Paulo Autuori por el tema de Cueva.

“Conversé con el profesor Autuori vía WhatsApp con toda la intención de ayudar a Cueva en su recuperación para que todas las cosas le salgan bien. Ojalá que para beneficio de él, su club y la selección, salga adelante”, dijo el directivo.

FELICITAN A BENAVENTE

Pero mientras Cueva sigue en el ojo de la tormenta, Cristian Benavente volvió a ser elogiado por su técnico en Nantes, Christian Gourcuff, quien manifestó que el ‘Chaval’ “es un muy buen jugador. Ha estado preparándose de forma especial porque se introdujo tarde a la pretemporada del club y está respondiendo”. Este sábado, el elenco del peruano recibirá al Niza (1:00 p.m.) por la fecha 9 de la liga francesa.