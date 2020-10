Ricardo Gareca sobre expulsión de Zambrano: “Es evitable”

Compartir Facebook

A levantarse. El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, lamentó la expulsión de Carlos Zambrano, quien le metió un codazo a Richarlison, en los minutos finales del encuentro de Perú vs Brasil.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca señaló que esos errores son evitables, pues necesita un equipo que mantenga la calma durante los 90 minutos.

“Lo de Carlos Zambrano me preocupa, son errores evitables. Es algo que necesitamos solucionar porque, a este nivel de selecciones con un hombre menos, es difícil sostenerlo. Once contra once podríamos haber empatado el partido ya después se nos hizo cuesta arriba. Esencialmente necesito un equipo con calma, que soporte cualquier adversidad que se presente en el partido. Iremos viendo para ver que no se repitan estos acontecimientos”, mencionó Gareca.

🎙️Ricardo Gareca: "Hemos recibido muchos goles, hay que revisar el balón parado. Tenemos que mejorar y bastante. Ajustando algunas cosas, podemos encontrar el camino del triunfo".#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 14, 2020

El entrenador de la selección peruana enfatizó que, a pesar del buen rendimiento que está teniendo “la bicolor”, hemos recibido muchos goles en los encuentros contra Paraguay y Brasil. Por lo que se tiene que trabajar para corregir esos errores.

“Hemos recibido muchos goles, hay que revisar el balón parado. Tenemos que mejorar y bastante. Ajustando algunas cosas, podemos encontrar el camino del triunfo”, indicó “el tigre”.

Pide tranquilidad

Para Ricardo Gareca, este camino a Qatar 2022 recién comienza, por lo que hay que mantener la tranquilidad. El entrenador argentino confía que el plantel que tiene logrará la clasificación al mundial.

“Tenemos que estar tranquilos. Esto recién comienza, por supuesto que estamos amargados. A la gente le quiero transmitir tranquilidad, que siga confiando en nosotros. Iremos corrigiendo algunas cosas, pero tenemos los argumentos para saber que nos podemos recuperar”, finalizó Gareca.

