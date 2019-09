Ricardo Gareca y parte de la selección llegó a Lima luego de los amistosos

Ricardo Gareca técnico de la selección nacional llegó a nuestra capital acompañada de los seis jugadores que militan en el fútbol nacional: Pedro Gallese, Kevin Quevedo, Carlos Cáceda, Christofer Gonzales, Patricio Álvarez y Aldo Corzo. Este grupo del combinado patrio llegó dos días después de la victoria sobre Brasil en el amistoso por la fecha FIFA, en Los Angeles. El partido se definió con el solitario gol de Luis Abram, a los 85′.

Hoy los jugadores se unirán a sus clubes para continuar con los trabajos y volver a la actividad en el Torneo Clausura, a la expectativa de la próxima convocatoria con miras a la fecha FIFA de octubre, donde se tienen pactados dos encuentros amistosos contra Uruguay el próximo mes. El 11, ambos conjuntos se verán las caras en Montevideo y, cuatro días después, el partido se llevará a cabo en Lima.

‘Canchita ’`Gonzáles: “Jugamos por los puntos”

El volante Christofer Gonzáles atendió a la prensa nacional para pronunciarse sobre los cotejos en Estados Unidos. “En realidad, son amistosos que no lo teníamos que jugar como tal, lo principal es que se dio lo que se trabajó durante la semana. Hay que trabajar los partidos, porque sabemos que las selecciones son difíciles. Para nosotros son tres puntos, está claro que en los amistosos no suman los puntos, pero el ganar suma”, comentó Gonzáles.

El jugador de Sporting Cristal se pronunció sobre la ausencia de los referentes Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Son jugadores importantes para la selección, pero los que estamos ahora tenemos que dar al máximo. En realidad, hay que seguir sumando para seguir creciendo”, sostuvo.

Lozano habló sobre mundial del 2030

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió a la propuesta del mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, para que nuestro país sea sede del Mundial 2030.

“Ahora estamos enfocados en otros proyectos. A quién no le va a ilusionar ser sede de un Mundial pero FIFA ni ha lanzado una convocatoria, no sería responsable de mi parte pronunciarme si no hay nada oficial”, dijo Lozano en su llegada a Lima tras los partidos de la selección.