Ricardo Gareca: “Yo no renuncio”

No voy a renunciar. No acostumbro eso. En ustedes puede generar duda, pero no voy a abandonar el cargo. Siempre hay trabajo por hacer. Todo mi cuerpo técnico está acostumbrado a eso”, expresó Gareca en larga conferencia de prensa.

“Nunca se me pasó por la cabeza dejar la selección peruana y voy a cumplir mi contrato hasta las últimas consecuencias”, agregó. A través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol dio detalles sobre la selección de cara a los siguientes partidos de las Clasificatorias. Le tengo una enorme fe y confianza al jugador peruano. Creemos que las posibilidades nuestras están vivas y latentes”, dijo el ‘Tigre’.

EL COVID-19 Uno debe apoyar la medida en la medida que sea productiva. Ir al encierro otra vez no creo que sea el camino más apropiado. Creo que es un recurso muy limitado. Es lo que pienso. Son pensamientos individuales. Tengo que tener cuidado porque ya se ha malinterpretado muchas veces (mi palabra).

En algún comentario se me dijo que no soy peruano, que soy extranjero. Yo, hablarle directamente al gobierno, trasladarle algo, no me parece apropiado “Yo no renuncio” porque se puede llegar a interpretar mal”.

PAOLO GUERRERO

“El reporte de Bonillo es bastante favorable. Lo que pudo ver en su condición anímica es que está totalmente restablecido. Está muy fuerte. Está muy fuerte de la cabeza y el preparador físico tiene una expectativa muy grande de que para los partidos de Clasificatorias pueda estar. Las posibilidades de que Guerrero sea convocado son muy altas”.

FARFÁN

“Jefferson tiene una edad donde tiene que luchar y tratar de lograr su mejor forma, tenemos un diálogo permanente con él. Es un jugador muy competitivo, de un orgullo muy particular, de un nivel de competencia extremado. Es un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar y querrá estar hasta las últimas consecuencias y que nos llevará a tenerlo en observación.

Es más difícil que un jugador joven salga y vuelva inmediatamente al fútbol peruano, que un jugador con una trayectoria como Farfán vuelva después de muchos años al fútbol peruano. Lo que tenemos que ver es que esté en condiciones normales, esté competitivo”.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

“Me llamó a la reflexión porque la idea era retornar al país, pero el presidente dio un comunicado y esos minutos me llevaron a la reflexión porque un deporte como el fútbol en Perú, como se trabajó, con un índice bajo de infectados, se me vino el gran sacrificio que se hizo, por eso quedé sorprendido.

En general, se hizo un buen trabajo y el fútbol dio una garantía para no parar, fue un golpe duro y una decisión demasiado apresurada”.

