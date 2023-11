Ricardo Mendoza confirma que ya no sale con Mayra Goñi: «Ahora somos patazas»

¡Se acabó la historia de amor! El carismático Ricardo Mendoza, conductor de «Hablando Huevadas», ha aclarado la situación con Mayra Goñi. Esto llega después de que imágenes de la cantante junto a su ex, Nesty, se difundieran y se viralizaran.

¿Qué dijo Ricardo Mendoza?

Poco después de que Mayra Goñi fuera captada en salidas con su expareja Nesty, Ricardo Mendoza confirmó que el vínculo romántico entre los dos llegó a su fin. El conductor de «Hablando Huevadas» abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las dudas de sus seguidores. Y no faltaron quienes le preguntaron por su vínculo con Mayra Goñi.

Tras confirmar que sí salía con Mayra Goñi, el comediante reconoció que actualmente ya no mantiene un vínculo amoroso con la actriz, y esto se debería a la distancia.

El comediante, en sus redes, compartió su versión: «La vi ayer en Siete Sopas, nos cruzamos… Para que sepan también porque ya me aburrió un poco. Efectivamente Mayra y yo salíamos. Salimos durante un tiempo, el tiempo que estuvo aquí en Lima y un poco antes. Pero luego, dejamos de salir. Hace un tiempo hemos dejado de salir y ahora somos patazas. Es mi causa, la piraña esa. Así que, nada. Para que sepan. Actualización del caso».

¿Mayra Goñi y Nesty en un bar?

Las cámaras de «Magaly TV La Firme» captaron a Goñi con su expareja Nesty. Fue en la madrugada del 9 de noviembre, en un bar, y fue suficiente para desatar la tormenta en redes sobre si Mayra y Ricardo seguían juntos.

Además, Ricardo subió una historia escuchando una canción de Morat sobre desamor. La especulación creció, y hasta Magaly Medina se sumó: «Y lo puso por Instagram para que ella (Mayra Goñi) lo viera y se enterará… un hombre enamorado hace eso… yo creo que el exgordito se enamoró». Una teoría en las redes que ganó fuerza.

¿Qué pasó con Mayra y Nesty? La pareja de cantantes tuvo su historia que comenzó en el 2019 y se vio en «El artista del año». Pero, en el 2020, la distancia terminó con su relación. Los dos compartieron públicamente que se separaron, y cada uno siguió su camino.

El programa «Amor y Fuego» compartió más imágenes de Mayra y Nesty juntos en diverso eventos y salidas. También le consultaron a Mayra si regresaron, a lo que ella contestó: «Es un amigo, no he terminado mal con él. Estamos en una campaña. Yo no voy a decir: ‘Bótenlo a él para yo estar’. O sea, no tengo ningún problema».

Por su parte, Nesty no descarta una reconciliación. Al ser consultado sobre si algo pudiera renacer entre él y Mara, Nesty respondió: «Eso nadie lo sabe, eso nadie lo sabe. Nosotros siempre hemos fluido bien». El reportero le preguntó: «¿Entonces no descartan una reconciliación?». «No voy a decir que sí, ni voy a decir que no. Normal, eso nunca se sabe», contestó el cantante.

La confirmación de Ricardo llegó después de mucho cuestionamiento por parte de sus seguidores. ¿Habrá cerrado la puerta del romance? Él aseguró que ya no mantiene un lazo amoroso con Mayra.

Al final, quedó en claro que ambos mantienen una relación de amistad. ¡Un adiós amoroso pero sin dramas! Este parece ser el fin del romance entre Ricardo Mendoza y Mayra Goñi ¿o no? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, ambos son amigos cercanos.