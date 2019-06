Ricardo Morán no puede inscribir a sus hijos como peruanos

Catalina y Emiliano, son el motor y motivo para que Ricardo Morán haya decidido iniciar una batalla legal para que sus hijos sean reconocidos como peruanos, dado que nacieron por gestación subrogada, en EE.UU. Él es el único padre pero, no pudo inscribirlos bajo la ley peruana por falta de un marco legal.

“En Estados Unidos no hay ningún problema, llegué con mi resolución del juez que decía que yo era el único padre, me dieron la partida de nacimiento en la que aparecemos mis hijos y yo, y me dieron sus pasaportes. Pero en Perú no hay ningún lado en el que se diga que un papá puede inscribir a sus hijos (…) El proceso administrativo no existe, no hay marco legal”, comentó el jurado de ‘Yo soy’.

MIRA TAMBIÉN: Tilsa Lozano: “No hablo con el ‘loco’ Juan Manuel Vargas”