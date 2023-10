«Saben que nuestra familia es solo de un papá»: Ricardo Morán se confiesa tras fallo del TC a favor de sus hijos

Ricardo Morán habló tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor de sus hijos aprobando que sus menores sean nacionalizados peruanos y puedan contar con un DNI que los identifique como ciudadanos del país.

El productor de televisión ofreció una entrevista para ‘Exitosa’ donde aclaró que sus hijos siempre tuvieron presente que solo tienen un padre y es él quien simboliza ambos roles en su familia.

Un padre sin filtros

Ricardo Morán fue entrevistado por Nicolás Lúcar en el programa de ‘Hablemos claro’ de Exitosa donde ex jurado de ‘Yo soy’ aclaró que sus hijos tienen presente que solo tienen un padre existen familias con una madre.

Cabe resaltar que sus dos pequeños engreídos fueron concebidos por la inseminación subrogada en los Estados Unidos.

«Ya hablé con mis hijos de eso. Desde el principio ellos saben que solo hay un papá, como hay otras familias donde hay solo una mamá, ellos lo saben. Si tú no sabes explicarles a tus hijos algo entonces para que michi eres papá», dijo para Exitosa.

Asimismo, confesó que llevó a terapias a sus hijos, para encontrar la manera adecuada de poder explicarles su situación familiar.

«Si (te) cuesta, te informas, lees libros, haces terapia y tratas de ser el mejor padre para tus hijos y les respondes con la verdad», aseveró.

Por otro lado, Ricardo aclaró que el TC, solo se encargó de brindarle la nacionalidad a sus hijos y no tuvo nada que ver su proceso de gestación.

«Lo que el tribunal ha resulto no tiene nada que ver con el proceso de gestación de mis hijos», sostuvo.

Finalmente, dejó en claro que dentro de sus planes personales siempre estuvo el de ser padre, y a pesar de que su opción sexual no le iba a permitir ser padre de manera ‘natural’.

El productor encontró la forma de construir una familia con Emiliano y Catalina.

«Yo siempre he querido tener hijos, pero no me corresponde (tener relaciones sexuales con una mujer) porque no es mi condición sexual…», finalizó.

Final feliz

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscribir inmediatamente a los hijos de Ricardo Morán, Catalina y Emiliano.

Cada uno de cuatro años, y reconocerlos como peruanos, noticia que alegró al ex jurado de ‘Yo Soy’.

La tarde del 13 de octubre, Ricardo Morán compartió la gran noticia por su Instagram para alegría de sus seguidores.

Pues el Tribunal Constitucional (TC) ordenaba al Reniec reconocer oficialmente a sus hijos, Emiliano y Catalina, como peruanos.

«¡Se hizo justicia!», escribió Morán en su más reciente publicación donde también adjuntó una captura de la nota de prensa realizada por el Tribunal Constitucional.

La lucha de Ricardo Morán comenzó en 2019, cuando sus hijos nacieron. Al intentar registrarlos en el Reniec, rechazaron su solicitud debido a que los niños no tenían una madre biológica.

Tanto Catalina y Emiliano, hijos de Morán, fueron concebidos a través de un vientre subrogado. Este detalle ocasionó una batalla legal, en donde Morán presentó su caso ante el Poder Judicial.

Él consideraba que lo discriminaron por su género, ya que, según ley, las madres pueden inscribir a sus hijos sin revelar la identidad del padre, mientras que los padres no tienen el mismo derecho.