Ricardo Morán y Johanna San Miguel se van de ‘Yo soy’

La nueva temporada de ‘Yo soy: Grandes Batallas’ trajo sorpresas en su primera edición: la salida del jurado casi vitalicio Ricardo Morán y la actriz Johanna San Miguel pues no aparecieron para nada en el primer programa.

En su lugar fueron presentados como parte del jurado el músico Tony Succar y el popular integrante del grupo noventero Magneto, Mauri Stern. Tras ello, Ricardo Morán, quien también es el productor del reality, no dudó en enviar un mensaje a sus seguidores en Instagram explicando que decidió tomarse unas vacaciones largas después de nueve años. “¡Qué hermosa familia de lujo! Es la primera vez en 9 años que me tomo una licencia de una temporada, sabré aprovecharla”, escribió. Johanna no publicó algún mensaje sobre su salida. Mientras como jurados históricos quedaron Katia Palma y Maricarmen Marín.

JURADO SIN FILTRO

En tanto la presencia de Mauri y Tony están causando sensación como jurado ya que fueron incisivos con los participantes del reality de imitación y criticaron sin filtros a cada uno. Al momento de que ‘Danna Paola’ cantó ‘Sodio’ y terminó su show, el ex Magneto no fue condescendiente acotando que su presentación fue “de colegio” y “muy amateur”. Para Yuri también hubo comentarios así ya que “no conectó con el público”. Debido a estas críticas, Mauri Stern se volvió tendencia en redes sociales

