Ricardo Rondón responde a Magaly, tras ser llamado ‘mequetrefe’

Puso paños fríos. El conductor de televisión, Ricardo Rondón, le respondió a Magaly Medina, luego que la periodista lo llamó “mequetrefe” y frustrado por opinar de un tema, donde no es experto.

En su programa de espectáculos, Ricardo Rondón prefirió no lanzar ningún insulto como sí lo hizo Magaly Medina, pues no quieren contestar un insulto con otro insulto.

“Este es un programa magazine, acá no vamos a contestar un insulto con otro insulto. No entiendo por qué la ofensa. Acá mi pecado es ser hombre. Ayer en la tarde recibí una llamada de alguien en un cargo importante en tu canal. ¿Sabes lo que le pedían a este mequetrefe? Me decían ‘te pido un favor, no te metas con mi canal, no te metas con los auspiciadores’”, reveló Rondón.

Además, el conductor de televisión, Ricardo Rondón marcó diferencia con Magaly Medina, pues ellos sí mantendrían un acuerdo porque tienen códigos.

“Evidentemente eso es algo que yo no voy a hacer ni hemos hecho nunca porque nosotros respetamos y porque hay códigos, pero no se ve nada bien que una persona tan digna, elegante y refinada como tú, estés agrediendo”, señaló Ricardo Rondón.

Como se recuerda, Magaly Medina se mandó con todo en contra de Rondón, pues había opinado de la denuncia de Sheyla Rojas, sin ser un especialista en derecho.

¿Y quién le pidió a este elemento que solamente sirve para ‘sobonear’ a sus jefes y hacer lo que ellos quieren? ¿Quién se cree este frustrado que toda la vida vivió a mi sombra y como nunca pudo hacer un programa solo exitoso, siempre que le piden ladrar, ladra? Es una pobre marioneta”, acotó Magaly.

