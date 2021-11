Ricardo Rondón se disculpa con Tula Rodríguez por llamarle ‘viuda negra’

Compartir Facebook

El conductor de ‘En boca todos’ metió la pata durante la emisión de hoy viernes 26 de noviembre, al decirle ‘viuda negra’ a Tula Rodríguez. Evidentemente quiso hacerle una broma como siempre, pero no se dio cuenta que podría afectarle pues ciertamente Tula Rodríguez es viuda.

“Como es viernes negro, Jota no te vayas…”, a lo que Tula Rodríguez dijo: “Negro como mi vestido”. En ese instante, Ricardo Rondón, sin darse cuenta, le dijo: “Tú eres la viuda negra”. Este hecho seguramente generó el silencio en el set y en cuestión de segundos, se rectificó.

“Ay que feo tu corazón, eso sí me dolió, soy viuda, gracias”, respondió la conductora de dicho programa de entretenimiento, a lo que Rondón dijo. “Creo que he metido la pata, recién me doy cuenta. Te pido disculpas mi Tula”.

Tula Rodríguez asegura que no abrirá su Onlyfans: “No hay forma, el programa es un show”

La conductora de televisión se pronunció en redes sociales luego de haber bromeado con que pronto incursionaría en Onlyfans.

En el último programa de ‘En boca de Todos’, Tula Rodríguez sorprendió a más de uno al decir que se abriría una cuenta de Onlyfans. Esto causó revuelo en todos los medios pues hay muchas personalidades del medio que ya incursionaron en la plataforma.

Es por eso que Tula decidió hablar en redes sociales acerca de su bromita en el programa. La conductora de televisión, al mismo tiempo que le contaba a su hija lo ocurrido, quiso aclarar que no tiene intención alguna de abrirse una cuenta de Onlyfans.

Tula explicó que todo se trató de una broma para hacer “show” en el programa. “Te cuento (a su hija), hoy en el programa hubo una broma del Onlyfans y yo dije yo me voy a abrir, el tío Gino me hizo una broma y salió una nota en el periódico. No hay forma, ¿cómo voy a tener Onlyfans? no hay forma, lo que pasa es que el programa es un show, por favor, nada de lo que pasa ahí voy a hacer”, explicó la conductora de televisión.

