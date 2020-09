Compartir Facebook

A un día del escándalo de los audios entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, con su exasistente personal Karen Roca Luque y algunos otros entre la misma señora y Richard Cisneros desencandenaron un ‘terremoto político’.

La mañana del jueves 10 de setiembre, el Pleno del Congreso se reunió para debatir temas importantes para el país, cuando de repente el legislador Edgar Alarcón pidió la palabra y presentó tres audios que harían temblar a la estabilidad del Ejecutivo.

Es por ello que, este viernes, Richard Cisneros salió al frente para desmentir todo lo que se mencionó en estos nuevos ‘audios de la vergüenza».

“Me di cuenta (que me estaban grabando) y cuando me di cuenta comencé a armar todo, a decir todo lo que he dicho. (…) Todo lo que han escuchado (es falso), porque quería saber hasta dónde llegaba este Congreso. (…) Todo lo que yo he dicho en ese audio es falso. Tengo las pruebas de esto acá”, indicó el también conocido Richard Swing.

Por otro lado, al ser consultado en particular sobre su opinión acerca del congresista Edgar Alarcón, el cantante indicó que por favor fuera a comprar una pastilla a la farmacia porque tiene mucho qué decir sobre él.

«Que me dejen hablar todo lo que tengo que hablar…porque es mucho y (solo tengo que) decirle al señor Alarcón que ahorita vaya a la farmacia a comprar su pastillita para la presión y para el corazón, no le vaya a dar algo. Tengo muchas cosas sobre él» , confirmó.

PIDIÓ GARANTÍAS

Poco después de revelar la existencia de estos audios, el legislador Edgar Alarcón pidió garantías para su vida y, esta mañana, habló sobre una posible vacancia.

“El destino y los valores de la democracia me obligan a dar la cara una vez más para defender al pueblo, aunque con ello, los enemigos de todos los peruanos intenten enlodar mi imagen. Por las revelaciones expuestas solicito garantías para mi familia, Karen Roca y Richard Cisneros”.

