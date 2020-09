Richard Swing a Daniel Urresti: “No le tengo miedo; ni a él, ni a nadie”

Compartir Facebook

No se amilanó. El controversial personaje, Richard ‘Swing’ denunció penalmente al congresista Daniel Urresti por haberlo discriminado y vulnerar sus derechos constitucionales.

A su salida del Congreso, el cantante criollo detuvo su salida para declarar ante los medios sobre la posible querella anunciada por Urresti hacia su persona. Sin embargo, anunció que es él quien lo está acusando penalmente.

Según pudo relatar el cuerpo de la denuncia mandada al congresista, Richard ‘Swing’ señaló que Urresti sí puede desprestigiar a las personas, pero cuando uno le recuerda los casos de Richard Bustíos e Isabel Rodríguez, se indigna.

“Lamento su ánimo susceptible, ya que su persona si puede desprestigiar, pero cuando le recuerdan este pasaje doloso se indigna por el hecho de no tener sentencia. Él dice que no tiene sentencia, pero eso no significa que yo no le crea a la familia Bustíos o a la familia Rodríguez. Me reafirmo en lo que digo; él está acusado de asesinato y violación”, mencionó ‘Swing’.

Así mismo, reveló que el proceso penal en contra de Daniel Urresti ya está en marcha y, a comparación de los casos previamente mencionados en contra del congresista, él sí encontrará justicia.

“Hoy he querellado penalmente a Urresti. ¿Quién se cree este señor para tachar de homofobia a las personas? Por discriminación y por violación a mis derechos constitucionales, señor Urresti, tendremos que vernos en la corte y me encargaré que sí se haga justicia.

Richard ‘Swing’ lanzó una amenaza a todos los que quieran continuar manchando su honor, precisamente, a los congresistas.

“Decirles a los 130 congresistas, el que siga manchando mi honor, recibirá su querella inmediata. No voy a permitirle eso a nadie. Yo no le tengo miedo; ni a él (Urresti), ni a nadie. Soy el peruano de pueblo que se va a hacer respetar, car***”, finalizó Cisneros.

Como se recuerda, Daniel Urresti indicó que denunciará a Richard ‘Swing’ por difamar y le dio 48 horas para rectificarse. Sin embargo, según lo declarado por el controversial personaje, el proceso penal se llevará a cabo.

