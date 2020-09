Compartir Facebook

Este viernes, Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing se dirigó al Congreso de la República sin haber sido citado con el único fin de poder denunciar a Daniel Urresti en pleno debate de moción de vacancia y, a su salida, no desaprovechó la oportunidad de regalarle dinero a una persona que pedía limosna.

«Hoy he querellado, he denunciado penalmente al congresista Urresti y vengo a dejarle una carta notarial para que este notificado. Yo no mando cartitas de amor, yo querello de frente”, indicó Cisneros.

Minutos después, el cuestionado personaje por el contrato con el Ministerio de Cultura recibió una respuesta del legislador.

«Cisneros ha asegurado en diversos medios de comunicación que yo he violado a una campesina. Es totalmente falso que yo haya cometido el delito que este señor me atribuye. Esa es una gravísima acusación que va a tener que probar en un juzgado”, acotó.

A su salida del Congreso, Swing se subió ‘con las mismas’ a un auto para retirarse del lugar y fue en ese preciso momento en el que un hombre se acerca a él para pedirle un poco de dinero.

Finalmente, Richard Cisneros cogió un billete de 50 soles de su billetera y profesándole la frase «Dios te bendiga», termina por donarle dinero a una persona que, al parecer, lo necesitaba.

