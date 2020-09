Richard Swing: «He recibido propuestas presidenciales»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Richard Cisneros, más conocido como Richard «Swing», volvió a dar de qué hablar. Hoy, nuevamente brindó declaraciones a la prensa acerca de lo ocurrido la semana pasada, cuando entregó dinero a las personas que estaban en los exteriores del Congreso de la República.

«La vez pasada que estuve en el Congreso lo que quise hacer yo es ayudar a alguien. Yo no fui pensando en hacerlo, yo estuve hablando con ustedes, haciendo unas denuncias constitucionales y hubieron personas que me pidieron ayuda llorando. Me dijeron que por favor les de algo y cómo no hacerlo si ver tanta tristeza. Hay gente que no tiene ni para comer, que no tienen ni para comer un pan para llevárselo a la boca», comentó el personaje.

El artista aseguró que no tenía nada preparado y que hubo personas que le pidieron una ayuda económica, por lo que accedió a apoyarlos; además afirmó que ha recibido propuestas para una candidatura presidencial.

«Yo soy un artista, un cantautor, un productor, hasta el día de hoy yo nisiquera he firmado por ningún partido político, entonces quiero que lo tengan claro, mi vida está enrumbada a la política. He recibido propuestas no solo para el Congreso, sino también presidenciales», añadió Cisneros.

PUEDES VER TAMBIÉN: Renuncia asesor de Palacio por audios de Karem Roca