Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, se manifestó luego de la exposición de los audios que involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra, que el Congreso estaba utilizando este material para hacer un golpe de Estado.

Swing indicó que él se dio cuenta de que lo estaban grabando, por lo que tomó la decisión de ‘armar’ toda una conversación ‘falsa’ con el fin de ver hasta dónde eran capaces de llegar los miembros del Congreso.

Según el cantante, habrían sido algunos asesores los que quisieron jugarle una ‘pequeña emboscada’.

A través de una rueda de prensa, Richard Cisneros relató que le ‘juraron’ por sus propios hijos que no estaban grabando la conversación con él, por lo que fue ‘más astuto’ e inventó todo un cuento para ver qué hacía el Congreso con ello.

“Yo tengo la matriz de todo. ‘Te lo juro por la vida de mis hijos, no estoy grabando’, eso me dijeron, pero estaban grabando, yo lo sabía, y cuando me di cuenta que ellos estaban haciendo eso, yo comencé a armar todo, a decir todo lo que he dicho, quería ver hasta donde llegaba ese Congreso. Todo lo de ese audio es falso, yo dije: ‘vamos a ver hasta donde llega el juego de esta gente’”, dijo.

«Era muy raro que venga este abogado que yo no conocía, que suba a un carro…uno a veces con una pregunta o dos se puede dar cuenta de que lo están grabando o no. El señor me estaba grabando con una grabadora que estaba en la parte de atrás (del auto)», añadió.

