Richard Swing sobre Milena Zárate: “Yo tengo pruebas de que la rescaté”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tiene pruebas de todo. Una vez más, Richard ‘Swing’ salió a responder a la demanda que Milena Zárate está en proceso de entablarle por difamación, pues él mencionó que rescató a la modelo colombiana.

En una pequeña entrevista, el controversial personaje aclaró que en ningún momento mintió cuando se refirió al pasado de Milena Zárate, ya que él conserva pruebas de cómo fue que la albergó en su casa.

“Milena Zárate, ella sí inició un proceso de querella. Ella dice que todavía no lo hizo. Milena Zárate vivió en mi casa, y 26 personas pueden salir a probar y decir (que vivió ahí); comenzando por las personas de portería. Milena Zárate me envió un mensaje diciéndome que por favor no diga todo lo que yo sabía. Yo tengo las pruebas de que yo la rescaté”, mencionó ‘Swing’.

También te puede interesar: Macarena Gastaldo: “Patricio muchas veces me ha pegado y me callaba”

Por su parte la modelo colombiana desmintió que Richard Cisneros la haya acogido en su casa. Incluso, invitó al ‘cantante’ criollo que muestre todas sus pruebas que, según él, posee.

Demandará a Cisneros

Como se recuerda, Milena Zárate confesó que demandará a Richard Cisneros por haberla difamado al decir que ella vivía en “condiciones deplorables” en un hostal y que, gracias a él, pudo salir de ahí.

“Con mi abogado estamos retomando el tema de ver todos los videos que pasó en su momento para entablar una demanda de difamación contra él. Todo ha quedado en redes sociales y el daño está hecho”, finalizó Zárate.

También te puede interesar: Jessica Newton: “El Miss Perú encierra una plataforma en la que la mujer se empodera”