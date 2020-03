Ricky Martin se ponen fuerte y llama “ignorantes” a los que no respetan la cuarentena

Ricky Martin es uno de los artistas más comprometidos en difundir la campaña ‘Quédate en casa’ o lo que se llama ‘el distanciamiento social’ en Estados Unidos. Pero a raíz de la cantidad de personas que siguen haciendo su vida normal sin importarle las recomendaciones gubernamentales, el puertorriqueño difundió desde su cuenta de Instagram un video en el que afirma que quienes no respetan los consejos sanitarios “son brutos” e “ignorantes”.

“Hay muchos jóvenes que dicen ´por qué no puedo salir, si este virus no me perjudica a mí, soy joven, afecta más a la gente de la tercera edad’. Según un estudio del gobierno federal de los Estados Unidos, el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados va desde los 20 a los 44 años , así que esa teoría que le afecta a padres y abuelos queda atrás. Y el virus solo se para con cuarentena radical porque este virus es radical “, explica a quienes no logran entender la razón de por qué deben respetar la cuarentena.

Y luego se mostró duro con quienes viajan, salen o están en lugares públicos pues “no tienen empatía” con los otros que sí se pueden enfermar: “Lo único que puedo pensar es que son brutos, ignorantes. Te tengo que ver como criminal, quizás eres portador y estás esparciendo el virus. No seamos ingenuos, el único control que tenemos es la decisión que tú te quedes en casa (…). Hablo en nombre de amigos que se han enfermado, de los doctores y profesionales que ponen en riesgo su vida y la de su familia para curar (…). Quédate en casa, no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti, y tu suerte depende de mí”.

En Argentina para detener el avance de la pandemia de coronavirus, el Gobierno dispuso una batería de medidas que incluye el aislamiento social preventivo y obligatorio desde este viernes