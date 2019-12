Rímac Seguros abandona a su suerte a dos pacientes

Increíble. Rímac Seguros no cumple con pagar la reparación civil a dos asegurados que denunciaron haber sido víctimas de negligencias médicas en clínicas afiliadas a su compañía. Además, la acusan de abandonarlos a su suerte.

Uno de esos casos es de Vanesa García. Ella sufre del síndrome de Arnold Chiari tipo 1, una enfermedad rara que requiere intervención inmediata, porque de lo contrario una persona puede quedar parapléjica. En su caso, la clínica Good Hope se negó a operarla, ni la transfirió a EsSalud y ese grave error le ocasionó deterioro corporal.

Por si fuera poco, Rímac Seguros no le quiere pagar 30 mil soles de indemnización que dispuso un laudo arbitral y recurrió al Poder Judicial para anularlo.

OTRO DRAMA

A Peter Luttich le diagnosticaron necrosis de las cabezas femorales. El médico Michael Hinojosa, de la clínica El Golf, afiliada a Seguros Rímac, determinó equivocadamente – pinzamiento de nervio – y le practicó una cirugía en la columna vertebral evitando que el paciente reciba la atención médica especializada oportunamente. Al final resultó con una invalidez permanente a los 37 años. La prestadora de salud tampoco respetó el fallo arbitral y no pagó la indemnización de 2’443.00 soles porque logró anularlo en el Poder Judicial.

MODUS OPERANDI

El abogado de los denunciantes Mario Ríos Barrientos, director de la institución Derecho y Justicia en Salud, afirmó que “las aseguradoras no protegen a los afiliados, cometen abusos, desconocen contratos y, para colmo, lleva el laudo arbitral al Poder Judicial para anularlo”.

Mientras, el abogado de Luttich, Christian Gonzales, aseguró que están luchando contra dos monstruos (Pacífico y Rímac), ya que casi todas las clínicas, centros de salud y médicos están ligados a estas dos compañías.

“Estamos en desventaja por el poder económico que tienen estas dos empresas”, expresó el letrado.

Los indignados pacientes se encuentran mal anímicamente. Vanesa García tiene dolores de cabeza, al caminar debe tratar de no lesionarse, además, no puede escribir con normalidad y Peter Luttich por la invalidez permanente solo se mantiene de la pensión de la AFP y no duerme por el dolor intenso que lo aqueja. Y todo por el mal proceder de algunas aseguradoras.