Roban herramientas médicas en Santa Anita

Cajas con agujas y catéteres, herramientas imprescindibles para el trabajo médico durante el Estado de Emergencia por el Coronavirus, fueron robadas en cuestión de minutos. Delincuentes aprovecharon que el camión destinado a transportar el material médico se encontraba estacionado para cometer el ilícito en Santa Anita.

En Química Suiza

Según la denuncia policial del encargado de las herramientas, Vilder Marrufo, el atraco ocurre el lunes a las 11 de la mañana, cuando llega con el vehículo de placa AVV-804, hasta la puerta de ingreso de mercadería de la empresa Química Suiza.

‘A fin de registrarme para ingresar, me demoré de 15 a 20 minutos. Cuando abro la puerta de la minivan me percato que la caja que contenía los productos, agujas huber y Catéter Port Implantable, no estaba’, se lee en la denuncia policial hecha por el agraviado en el Depincri de Ate – Santa Anita.

Ocho mil soles

En el tiempo que demoró Marrufo, uno, a más delincuentes logran forzar la puerta trasera del vehículo para llevarse las herramientas en ocho mil setecientos soles, muy solicitadas en hospitales y demás centros de salud ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El dato

La Policía advirtió al personal, tomar sus preocupaciones pues ahora los delincuentes han puesto en su mira el robo de estos productos por su gran demanda y para ofrecerlos a precios muy altos en el mercado informal.