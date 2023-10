«Yo soy el engañado del Perú», Robotín explota contra su expareja en el programa de ‘Andrea’

Robotín una vez más pisó el set del programa de Andrea Llosa llamado ‘Andrea’ dónde quiso denunciar a su ex pareja por aparentemente ser una mala madre.

El cómico recordó la primera vez que estuvo en el programa y aseguró que gracias a su expareja él ha sido catalogado como el hombre engañado de Perú.

No la perdona

Alan Castillo mejor conocido como Robotín llegó al programa de Andrea para exponer nuevamente a su ex pareja y madre de uno de sus hijos.

En esta ocasión Robotín aseveró que su ex esposa sale de trabajar toda la noche y deja a las menores totalmente solas.

Además, afirmó que la mujer nunca le pidió disculpas por haberlo engañado con la paternidad de sus hijos y que hasta el día de hoy le hace la vida imposible para tener una buena relación con los pequeños.

Es así que Castillo aseguró que su ex esposa trabaja en eventos nocturnos y no se lo comunica para que se haga cargo de los menores de edad en el tiempo que no se encuentra su madre.

De acuerdo a las pruebas, el humorista afirmó que ha ido a su hogar y los niños le han comentado que la mamá salió a trabajar y que no tenían forma cómo salir por lo que robotín se preocupó ya que ante algún terremoto los niños se quedarían atrapados.

«¿Por qué no me llamas a mí para no quedarme con ellas? Yo prefiero cuidar a mis hijas antes de que vayas a cuidar solas encerradas. Yo tengo pruebas. Tú te vas y te engañas les dices te vas a comprar mazamorra al parque y es el floro que siempre le metes», le reclamó.

Ante las acusaciones de robotín su expareja aseveró que de esa manera se gana la vida y que sus hijos siempre los deja encargados.

«Yo me voy a trabajar, tanto él como yo trabajamos en shows y evento y son de noche. Mis hijas no tienen llave y no tienen por qué abrir la puerta para nada. Yo las dejo encargadas», manifestó.

¿Qué le pasó a ‘Robotín’?

Robotín se presentó en ‘Andrea’ un 15 de febrero del 2021, ya que dudaba de la paternidad del último de sus tres hijos. Sin embargo, grande fue su sorpresa al enterarse que la prueba de ADN arrojó que sus dos últimos no eran suyo.

“Nunca fui malo contigo. ¿Cómo pudiste mentirme así? Tú sabes cómo amo a mis hijas. ¿Por qué? Has arruinado mi vida”, fueron las palabras de Robotín, al enterarse de los resultados.

Desde ese momento, el personaje cómico a pesar de no ser el padre biológico de dos menores, de igual manera les ha dado el cariño y atención que se merecen.

Ya que en una oportunidad afirmó que no serán sus hijas de sangre pero sí de corazón.