“Robotín” la rompe en Tiktok tras conocer la verdad sobre sus hijas

Ya no sufre. Alan Castillo más conocido como “Robotín” ha pasado la página de todos los problemas que atravesaba, tras descubrir que no era el padre biológico de dos de sus hijas, ya que encontró un refugio en redes sociales.

Ahora, el popular personaje la está rompiendo en TikTok con divertidos videos que son del agrado de muchas personas. Tal es la magnitud de su éxito que está próximo a conseguir el millón de seguidores; una cifra envidiable por cualquiera.

“Antes tenía la cabeza muy estresada en los problemas personales, pero ya superé todo eso y ahora necesito pensar más en mi personaje, creando e innovando. (…) TikTok me permite seguir teniendo contacto con el público, para que la gente no se olvidé de mi show. Y ya que estoy cerca del millón de seguidores no voy a parar hasta ser el rey de esta red social”, mencionó “Robotín”.

Incluso, toma con humor los problemas que fueron contados en televisión nacional, pues se ha burlado de dicho episodio. En colaboración con otro cómico, recreo la canción “Ella y yo” de Don Omar y Romeo Santos, la cual trata de una infidelidad. Además, de recrear la frase de “¿Qué? No. ¡Qué mala eres!”.

Como se recuerda, en el programa de “Andrea”, se descubrió que Alan Castillo “Robotín” no era el padre biológico de dos de sus pequeñas. Su expareja le había hecho creer que sí para que los firme.

