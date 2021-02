‘Robotín’ niega haber recibido dinero en programa: “No expondría lo que más amo”

Compartir Facebook

El cómico Alan Castillo, más conocido como “Robotín” dejó en claro que no recibió ni un sol por exponer sus problemas en televisión como algunos usuarios le reclamaron, tras revelarse que no era el padre biológico de sus dos últimos hijos.

En una entrevista, el popular personaje mencionó que, después de conocerse la verdad, muchas personas le han brindado su apoyo. Sin embargo, otro sector lo culpó de hacerlo en televisión. “Robotín” precisó que jamás expondría a sus hijas, ya que es lo que más ama en la vida.

“Hay gente que ataca sin saber, me duele que me digan que yo he cobrado, que lo hago por show. Eso es falso. A mí nadie me ha dado ni un sol. Yo no expondría a lo que más amo en mi vida, a mis hijas, pero tenía que saber la verdad, tenía que desenmascararla”, señaló “Robotín”.

Además, Alan Castillo indicó que su molestia no va por la infidelidad de su expareja, sino porque le ocultó su paternidad de sus hijas, con las que se ha encariñado.

“No me duele su infidelidad, ella puede estar con 20 hombres, pero por qué mentir en una paternidad, eso me molesta y me pone triste”, dijo “Robotín”.

Como se recuerda, el cómico tenía dudas de ser el padre biológico de sus dos hijas. Después de someterse a una prueba de ADN, se pudo saber que Alan Castillo no era el papá de las pequeñas.

