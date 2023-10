Robotín regresa al set de «Andrea» ¿Cuál es su denuncia esta vez?

El artista Alan Castillo, más conocido como Robotín, estará frente a su expareja Jazmín Rojas en el programa ‘Andrea’. Ellos volverán a enfrentarse por el tema de sus hijos. Como se recuerda, hace dos años, Robotín descubrió que dos de los tres hijos que creía tener no eran biológicamente suyos tras una prueba de ADN. Tras ello, su expareja reaparece y asegura que Alan Castillo es el padre de sus hijos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¿Un nuevo romance? Alfredo Benavides le reveló a Magaly Medina que tuvo ‘saliditas’ con Robotina

Robotín volverá en el set de «Andrea»

En una reciente promoción se reveló que Alan Castillo, más conocido como Robotín, estará en el set de «Andrea» para confrontar a su expareja. Jazmín Rojas, expareja de Robotín, expresa que «en el fondo de su corazón, Robotin sí es el papá de sus tres hijos». Recordemos que anteriormente ambos estuvieron en el programa de «Andrea» en donde se reveló que el artista no era el padre biológico de sus dos últimos hijos.

Ante esta afirmación, Andrea Llosa trató de aclarar si esto implicaba que Robotín era el padre biológico de los niños, a lo que Jazmín Rojas respondió afirmativamente. Todo ello se aclarará este lunes cuando ambos se vuelven a ver para buscar solución a este problema que ha afectado mucho al artista.

También te puede interesar leer: ¿Un nuevo romance? Alfredo Benavides le reveló a Magaly Medina que tuvo ‘saliditas’ con Robotina

No le gustó trabajar con Dayanita

En otra ocasión, el artista Robotin se refirió a la actriz cómica Dayanita con quien trabajó durante la temporada de circos. El popular Robotín dejó en claro que no aguanta trabajar en compañía de Dayanita. De igual forma, espera no volver a hacerlo nunca más. Cabe resaltar que no es la primera vez que artistas del medio nacional se quejan de trabajar con Dayanita, pues mencionan que no es totalmente comprometida al trabajo. Por ello, para algunos usuarios no es de sorpresa estos comentarios con respecto a la artista cómica.

“Ya nunca más veré a Dayana. No me llevo muy bien con ella de verdad. Por trabajo estamos así, pero no. Ahí no más, hijita. Ella también hace sus cositas conmigo”, expresó en el programa ‘Más espectáculos’.

“Hemos congeniado muy bien por trabajo y hoy acaba y espero no verla jamás. No es broma, pero por chamba y profesionalismo estamos ahí. Nos damos la mano, pero nada más”, afirmó el popular Robotín dejando en claro que no se trata de ninguna broma.