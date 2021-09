Rodrigo afilado con Tomi Narbondo: “Chibolo desubicado y baboso”

Compartir Facebook

El conductor Rodrigo González no toleró el guerrerito Tomi Narbondo haya dicho que la prensa lo acosa y arremetió contra él.

Afilado y tajante, así se mostró el popular ‘Peluchín’ luego de escuchar que Tomi Narbondo no quiso declarar para su programa cuando un reportero quiso preguntarle por qué no acudió a las citaciones de extranjería para regular su estado migratorio en el país.

Según se pudo observar en el programa, el reportero abordó al uruguayo pero él decidió voltearle la torta al reportero y preguntarle por Cristiano Ronaldo de forma burlesca. Este hecho enfureció al conductor de ‘Amor y Fuego’ y ‘disparó’ sin anestesia.

“Has estado en este país 6 meses trabajando, lucrando ganando dinero. Mientras todos los peruanos pagamos los impuestos con el dinero que ganamos. Tú también lo tenías que haber hecho como extranjero con más razón. No lo has hecho, haz lucrado. Te has hecho conocido y cuando se te busca para aclarar la situación, te haces al indignado. Te haces el ofendido, te haces el acosado que ahora entiendes”, comentó.

Por supuesto, lo que más le chocó a Rodrigo González fue la actitud del exguerrerito: su forma irónica para responder a las preguntas.

“La parte mal que es dar la cara por un hecho que te compete de regularizar tus papeles te la tomas contra nosotros que buscamos la información que es pública, el evadir pagos de impuestos que es pública y que todos no lo hacemos y tenemos que mochar bastante. Te querías hacer el vivo, el gaucho criollo. Payaso este. Está claro de chibolo baboso no paras. Chibolo baboso y desubicado”, finalizó.

‘Peluchín’ se burla de Deyvis Orosco: “Se le ve mejor con mascarilla”

Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’ hizo de las suyas en la última emisión de ‘Amor y Fuego’ y criticó duramente a Deyvis Orosco, quien fue captado tomándose fotos con sus fans luego de un concierto sin usar mascarillas.

Asimismo, su dupla en la conducción Gigi Mitre recalcó que Deyvis Orosco ya está vacunado, sin embargo eso no quita que no deba usar mascarilla y continuar con todas las medidas. “Hay una gran diferencia entre tomarte la foto con y sin mascarilla. Seguramente Deyvis están vacunado, pero cómo sabe él del resto (…) No voy a decir ilegales (los conciertos), no porque eso está permitido”.

Finalmente, Rodrigo González quiso sacar cachita de la situación y dijo: “Además porque a Deyvis se le ve mejor con mascarilla. Hay gente que con mascarilla se le ve mejor”.

