Rodrigo arremete contra Yahaira: “Ha sido una de las máximas covidiotas”

Sin piedad. El conductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, arremetió contra la cantante de salsa, Yahaira Plasencia, ya que prefirió ir a juerguear durante la pandemia y no dar el ejemplo siguiendo las normas.

Durante su programa, el periodista reconoció que muchas personas se han privado de salir a fiestas o visitar a sus familiares, pero otros no les importó las normas. En este último grupo, Rodrigo recalcó que Yahaira fue la máxima desobediente durante la pandemia.

“Ha sido complicado para los que hemos cumplido las normas porque hay otros que han salido y juergueado como si no existiera una pandemia. La Yahaira ha sido una de las máximas covidiotas de la pandemia con su íntimo, el otro covidiotaza, Diego Zureck”, mencionó Rodrigo González.

Asimismo, el periodista se mostró muy feliz que la Real Academia Española haya aceptado el terminó “covidiota” para decirle a las personas que no respetan las normas para evitar los contagios de coronavirus.

“Me gusta bien decir eso, no estoy adjetivizando, la RAE dice que existe el ‘covididiota’. Quizá tanto tiempo en la maletera no le irriga el cerebro y no le da para pensar, para crear, para producir”, finalizó Rodrigo.

