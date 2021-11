Rodrigo Cuba a Melissa Paredes: “No te calatees, no quiero verte”

Compartir Facebook

Este lunes, ‘Amor y Fuego’ compartió la conversación inédita de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. En el chat transcrito, Rodrigo chotea a Melissa, cuando ella le pide que la mire.

Dicho programa de espectáculos dio a conocer la conversación completa en la que la modelo lo tildó de psicópata delante de su hija y luego le pidió que le devuelva los 10 mil dólares que le regaló hace tiempo atrás.

En el expediente que compartió el programa del popular ‘Peluchín’ se observa como Melissa Paredes queda mal parada.

Rodrigo Cuba: uhmmm

Melissa Paredes: No te estoy grabando por si acaso.

Rodrigo Cuba: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé.

Melissa Paredes: Revísame si quieres… tócame.

Rodrigo Cuba: No te estoy tocando, no te estoy tocando, por si acaso.

Melissa Paredes: No te estoy diciendo que me toques, pero mira.

Rodrigo Cuba: No te estoy mirando porque de ahí vas a acusarme de cualquier cosa.

Melissa Paredes: No tengo nada, mira.

Rodrigo Cuba: No, no no te voy a mirar ahí me vas a acusar de cualquier cosa.

Melissa Paredes: No entiendo porque no miras…. Mira… no tengo nada… ves….viste.

Rodrigo Cuba: No.

Melissa Paredes: Mira pues.

Rodrigo Cuba: No, no voy a ver.

Melissa Paredes: Bueno…. Sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo… no quieres ver que no tengo nada.

Rodrigo Cuba. No, no te calatees porque no te quiero ver.

