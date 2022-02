Rodrigo Cuba estaba celoso de Anthony Aranda, según Paula Manzanal: “Siempre la celaba”

Compartir Facebook

Paula Manzanal no se guardó nada y confesó que el ‘activador’ le dijo que el ex esposo de Melissa, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, estaba celoso de él.

Algunos meses del fin del matrimonio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, se siguen revelando algunos detalles de la supuesta infidelidad de la actriz. Esta vez la que se animó a revelarlos fue Paula Manzanal, quien por esa época, mantenía amistad con Anthony Aranda, el ‘activador’.

Paula confesó que mantenía una conversación constante con el ‘activador’ cuando todo ocurrió y algunas semanas previas al ‘ampay’ él le hizo algunas confesiones. Una de ellas era que el ‘Gato’ Cuba estaba celoso de él por coqueteos de parte de Melissa.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me está coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, expresó.

Magaly Medina se sumó a esas declaraciones alegando que probablemente el ‘Gato’ ya tenía algunas sospechas de lo que ocurría entre Melissa y el ‘activador’. “El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, complementó la ‘urraca’.

Paula reveló detalles no conocidos de lo que le decía y pensaba Anthony acerca de Melissa y del ‘Gato’ Cuba. De hecho, ‘la Manzanal’ contó que Aranda le negó rotundamente que estaba en alguna relación con Melissa Paredes porque ella era una mujer casada.

Sin embargo, Paula no cayó en ese cuento pues casualmente el ‘activador’ y la actriz se contagiaron del virus al mismo tiempo, por lo que la influencer lo confrontó. “Me imaginé (que estaban juntos) cuando se contagiaron de Covid-19 al mismo tiempo”, expresó.

Y tras la confrontación, recibió la siguiente respuesta: “No, yo jamás me metería con una mujer casada y con hijos, te lo juro Paula, nunca nunca… Eso lo negó semanas antes (del ampay)”, reveló Paula.

