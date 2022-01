Rodrigo Cuba habría pasado un día en la playa junto a Ale Venturo

Compartir Facebook

Al parecer el jugador de Sport Boys le estaría dando una nueva oportunidad al amor y es que ha sido captado en una playa junto a la mejor amiga de Natalie Vértiz, Ale Venturo ambos con sus respectivos hijos al parecer pasaron de lo mejor las fiestas de Año Nuevo.

Después de la mala experiencia que le tocó vivir Rodrigo con la escandalosa separación de Melissa Paredes a raíz de un ampay el pelotero ha seguido con su vida y estaría intentando reconstruir su corazón.

Inicialmente se rumoreaba que le ‘echaba flores’ a una rubia modelo que fue a su casa por una fiesta que organizó Cuba pues ambos fueron captados besándose y en caricias toda la noche pero ella no sería su rubia debilidad sino Ale Venturo.

Según la plataforma web de Instarandula sacó a la luz unas fotos de Rodrigo caminando pro las orillas de la playa junto a Ale sin alguna actividad sospechosa o cariñosa.

Sin embargo, usuarios habría evidenciado que ambos se daban likes en sus fotos en sus redes y hasta un corazón azul le ponía el jugador a la rubia mamá.

Ambos personajes publicaron en sus redes que se encontraban en la playa junto a sus hijas pero no publicaron nada juntos para no levantar sospechas pero no esperaban ser captados por otras personas.

Hasta el momento no han confirmado que estén saliendo ni nada por el estilo, sin embargo al parecer estaría floreciendo el amor en el par de tórtolos.

«Le puse fin a una etapa de mi vida», dijo Rodrigo Cuba en redes por Año Nuevo

El jugador de Sport Boys compartió en sus redes lo que fue su celebración de bienvenida al 2022 y lo pasó con la mejor compañía.

Como se recuerda su pequeña pasó Navidad junto a su madre y en este Año Nuevo le tocó al jugador pasar fiestas con su hija y lo disfrutaron en la rica playa aprovechando el sol de verano.

«Por un 2022 lleno de estas sonrisas. Seguramente será diferente a los anteriores que nos tocó vivir juntos 24/7 querida hija. Pero no hay duda que hoy cada momento a tu lado lo valoro aún más. 2021 no fue fácil: volver a competir tras una operación, enfrentar al virus, ponerle fin a una etapa de mi vida», inició diciendo Cuba.

Además, el jugador agradeció el apoyo de sus seguidores durante el escándalo y que todas las malas experiencias lo han ayudado a aprender lo que no debe repetir.

«Cada año deja experiencias y siempre hay unos que marcan más que otros. Con buenas y malas experiencias pero depende de uno sacarles provecho. Opté por fortalecer aún más mi relación con las personas que amo. Muchas gracias a todos por su cariño y respaldo a lo largo de estos doce meses. Cada foto, mensaje de aliento o saludo me hicieron sentir que obré correctamente. Que los 365 días que vienen sean aún mejores. ¡FELIZ AÑO NUEVO!», finalizó Rodrigo.