Rodrigo ‘Gato’ Cuba asegura que Melissa Paredes quería vivir con su hija junto a su bailarín

El futbolista presentó un expediente acerca de las razones por las que estaría pidiendo la tenencia completa de su hija, e hizo fuertes revelaciones.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba anuló completamente cualquier intención de conciliación con Melissa Paredes, tras iniciar un proceso legal de tenencia completa de su hija Mía. En el programa de ‘Magaly Tv: La firme’ se mostró el extenso expediente que habría presentado el futbolista con argumentos para que le concedan la tenencia de su pequeña.

En él explicaba que Melissa Paredes pudo punto final a su matrimonio sin razón aparente, y que él lo supo a través de un comunicado. Asimismo que Melissa tiene una agenda llena de compromisos, y por el contrario, la profesión del ‘Gato’ le permite pasar más tiempo con su hija.

Pero lo más fuerte fue la declaración adjuntada en el expediente de una ex trabajadora del hogar Cuba – Paredes. La mujer afirma haber escuchado de primera mano una conversación telefónica entre Melissa y el bailarín, Anthony Aranda, en la que aseguraba que vendería el departamento en el que vivía con el ‘Gato’ Cuba para comprar otro en el que pueda vivir con él.

Cabe recordar que hace poco, la nana de la hija de Melissa Paredes aseguró que el bailarín fue a visitarla a su nuevo departamento. No se sabe a ciencia cierta cuál será el desenlace de esta historia, pero por lo pronto, el ‘Gato’ Cuba peleará por la tenencia completa de su pequeña.

El comunicador Samuel Suárez le ‘dio con palo’ a Mellisa Paredes pues a raíz del roche del ampay con su bailarín de Reinas del Show la actriz se ha mostrado más fiel a las canciones y mensajes cristianos.

Al parecer ‘Samu’ no le cree nada a Meli pues en medio de un enfrentamiento legal con su aun esposo Rodrigo Cuba la ex conductora de ‘América Hoy’ ha compartido en diversas ocasiones su acercamiento a Dios y es que no era para menos al ser blanco de burlas y críticas tras el ampay que protagonizó y que según su esposo el ‘Gato’ Cuba fue el motivo de la destrucción de su familia.

Recientemente, Melissa Paredes hizo varias publicaciones relacionadas a Dios y a la religión; incluso imitó a Gisela Valcárcel al poner varias canciones del cantante cristiano Jesús Adrián Romero.

“Yo jamás voy a criticar a nadie por acercarse a Dios en los momentos difíciles, mis padres son pastores evangélicos, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen, respeto mucho la fe cristiana, pero en estos momentos, esos mensajes como que no encajan ¿no?”, señaló ‘Samu’ en Instarándula.

Pues ‘Samu’ dio a entender que las publicaciones de Melissa se verían algo forzadas para aparentar un ‘cambio’ en su vida con frases reflexivas invocando a Dios.

“Quien realmente busca una comunión con Dios sincera en los momentos difíciles, no está posteando canciones ni está posteando versículos cuando nunca antes lo habías hecho. ¿Recién ahora sí, ahora que estás en un tema judicial? Si realmente quieres acercarte a Dios, no lo hagas público, al menos por ahora no”, dijo Suárez.

