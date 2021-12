Rodrigo ‘Gato’ Cuba lanza indirecta para Melissa: “Amor puro como con el que me criaron a mí”

Compartir Facebook

El futbolista dejó una extensa reflexión por Navidad y parece que aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a su ex esposa, Melissa Paredes.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes ya llevan dos meses o un poco más de divorciados y parece que cada uno ha tomado su camino. Por un lado, Melissa está cada vez más cerca de hacer su relación pública y el ‘Gato’ está aprovechando su soltería al máximo.

En Nochebuena, Melissa pudo estar con la niña y en Navidad, el ‘Gato’ disfrutó el día junto a la pequeña Mía. Luego de las fiestas, compartió unas imágenes al lado de su familia y con la pequeña y aprovechó para hacer una extensa reflexión.

“Desde hace cuatros años y dos meses las navidades cambiaron. Me recuerdan que la bendición de ser padre es el mejor obsequio que da la vida a diario. El privilegio de verme reflejado en ti, la oportunidad de enseñarte y ser feliz juntos es lo más bonito que me toca vivir a mis ya casi 30 años”, inició diciendo.

“Amor puro e incondicional como con el que me criaron a mí. Ya no hay que preocuparnos por la bulla para que no te despierten. Hace rato que abres todo sola (y cada vez más rápido). Conforme crezcas irás amando más cada 25 de diciembre. De eso nos encargamos nosotros. El mejor regalo cada navidad eres tú, Mía”, agregó.

La modelo Melissa Paredes sigue dando que hablar luego de su polémica separación con el futbolista y padre de su hija Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La exconductora ha demostrado ser fiel a la plataforma TikTok y seguidamente realiza videos de canciones que contienen letras un tanto controversiales, al punto de pensar que le estaría mandando algún mensaje a alguien. Esta vez no ha sido distinto y vuelve a hacer noticia.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, la protagonista de “Ojitos Hechiceros” publicó un breve, pero significativo video donde le envía un mensaje a sus “haters”. “A mí que me importa lo que pienses de mí, porque, primeramente, ¿Qué haces pensando en mí?”, es el audio que utilizó Melissa Paredes para referirse a las críticas en su contra, luego de su ruptura con su esposo y sus acercamientos con el bailarín Anthony Aranda.

