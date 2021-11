Rodrigo Gonzáles asegura que Samahara Lobatón cobró 2 mil soles por hablar de su reconciliación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡No se le pasa una! El popular ‘Peluchín’ reveló que la hija de Melissa Klug cobró una fuerte suma de dinero para soltar la noticia de su reconciliación.

El día de ayer, el padre de Xianna, Youna, anunció su reconciliación con Samahara Lobatón con una romántica foto de ambos besándose. Sin embargo, según Rodrigo Gonzáles, la hija de Melissa Klug debió dar esa noticia en primicia para ‘América Hoy’, programa con el que hizo un enlace.

El popular ‘Peluchín’ reveló que Samahara aceptó una fuerte suma de dinero para hablar de su reconciliación, pero finalmente no mencionó el tema. El conductor de televisión explicó que la hija de Melissa Klug cobró 2 mil soles para darle la exclusiva al programa de Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Y todavía la Samahara dice que no lo afirma ni lo niega, pero si estás chapando, te dice que te ama… pero los dos mil soles que te pagaron hoy en América HOY no fueron suficientes, quiere dos mil más, ha aprendido de la madre (Melissa Klug) sabe del business”, dijo ‘Peluchín’.

“Nadie te va a hacer una transferencia, porque el viaje te está saliendo gratis con ese enlace, porque le has cobrado a la producción de ‘América HOY’ por estar allí ¿o no? han desembolsado ese dinero para que hable y cuando te conectas, ¿no vas a decir nada? nadie se deshace de miles de soles para que no sueltes la pepa. Ellos quieren saber sobre el chape”, agregó el conductor de televisión.

Mire también: Greg Michel habló por primera vez tras estar en coma: “A seguir siendo fuerte”

El padre de la pequeña Xianna, y Samahara Lobatón gritaron su amor a los cuatro vientos y con románticas imágenes confirmaron que regresaron.

Samahara Lobatón cumplió hace unos días 20 añitos, después de la gran celebración que tuvo, la hija de Melissa Klug decidió salir de viaje al norte del país. Samahara se fue con el padre de su hija, y su hermana mayor, Gianella Marquina, y fue desde allí que confirmó que ha retomado su relación con Youna.

Sin embargo, no fue Samahara la quiso gritar a los cuatro vientos su amor, sino fue Youna. El barbero compartió una romántica imagen de ambos en la playa en pleno sunset y dándose un apasionado beso. La imagen la acompañó con la frase: “Te amo”.

Si bien desde hace algún tiempo ya existían rumores sobre una reconciliación entre ellos, la parejita no había salido a confirmar ni negar nada. Cabe recordar que ambos, hace algún tiempo, se denunciaron mutuamente por maltrato físico y psicológico, por lo que su relación habría llegado a su fin.

Pero todo parece haber quedado atrás, y de hecho, Samahara y Youna habrían recurrido a los profesionales. Y luego de varios meses de su separación, decidieron retomar su relación por el bienestar de su hija, Xianna.

Además: Johanna San Miguel brilló por su ausencia en ‘Esto es Guerra’, ¿qué le pasó?