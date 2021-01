Rodrigo González aburrido de Giovanna Valcárcel: “Me agobia verla en pantalla”

Compartir Facebook

No se guardó nada. El conductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín” arremetió contra su colega, Giovanna Valcárcel, quien está a cargo del programa de “Mujeres al Mando” por no tener “gracia”.

Esto ocurrió porque Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández fueron invitados al programa de Latina, donde les hicieron una entrevista. Precisamente, Giovanna estuvo a cargo de esa sección.

En su espacio, Rodrigo mencionó que mucha gente la considera graciosa, pero para él no tiene nada de divertida. Incluso, resaltó que la agobia verla en pantalla, ya que no tiene recursos para expresarse en televisión.

“Hay gente a la que resulta graciosa, Giovanna Valcárcel, a mí no me hace nada de gracia como que su único recurso. (…) Hay gente a la que le parece divertida, pero siempre es lo mismo, sus gritos, a mí me agobia cuando la veo en pantalla. Cuando tiene que entrevistar no tiene vocabulario, no tiene recursos”, mencionó Rodrigo González.

Además, cuando el conductor se refirió a la locutora, comenzó a exagerar los gritos y silbidos que siempre hace Giovanna Valcárcel en el programa. “Para la radio de repente, pero (en tv) no, mi amor. Me lo pierdo de todas maneras”, finalizó.

