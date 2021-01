Rodrigo González arremete contra productor de Latina: “Fue faltoso”

Compartir Facebook

El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín” arremetió contra el productor de “Mujeres al Mando”, Juan Carlos Valderrama Umbert, pues se negó a ir a la Villa Panamericana tras dar positivo a COVID-19, tras regresar de viaje.

El conductor criticó la manera en que reaccionó el productor por ponerse faltoso y querer evitar la cuarentena obligatoria que ha impuesto el Gobierno para las personas que regresan del extranjero.

“Él ha podido esperar en la Villa Panamericana para saber el resultado de la prueba molecular para confirmar que tiene el virus, y él fue faltoso y dijo que conocía a todas las personas para poder retirarse. (…) ¿Cómo le llamó él a esta falta de respeto, patanería, que hizo que todo esto fuera un escándalo público? Dijo que fue una conversación fuerte. No puedes tener una conversación fuerte con las autoridades”, mencionó Rodrigo González.

Asimismo, recalcó que tan solo debía aceptar las normas y no tratar de “darle la vuelta” por ser hijo de una conocida productora que trabaja en Latina.

“De repente si era un falso positivo, pero no vas a salir con esas cosas de que conocías a tal o tal persona, esas son tonterías. No porque seas hijo de Susana que trabaja en Latina, no interesa, porque la norma es para todos”, indicó “Peluchín”.

Como se recuerda, Juan Carlos Valderrama Umbert dio positivo para COVID-19 al volver de sus vacaciones. Sin embargo, lejos de aceptar trasladarse a la Villa Panamericana, habría buscado irse a su hogar.

