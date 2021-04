Compartir Facebook

“Hay que tener jeta para pararse frente a pantalla. Si a ti te sacaron y alguien hubiera dicho: ‘ojalá no vuelvan nunca más’, tu no estaría ahí parada”,

GANÓ JUICIO A KAREN SCHWARZ Y LA TILDA DE MOSCA MUERTA

Con matamosca en mano, Rodrigo González apareció en la última edición de su programa celebrando por todo lo alto que la demanda que le interpuso Karen Schwarz por presunta violencia psicológica fue anulada.

“Cuando uno tiene la verdad por delante y hace la función de entretenedor, otras personas no son capaces de soportar esa crítica, porque creen que uno solo está aquí para alabarlas y no decir lo que uno puede pensar. Piensan que pueden usar cualquier estrategia para callar”, indicó el conductor de Willax Televisión.

En ese sentido, Rodrigo anunció que ya puede opinar o criticar a Karen. “El primer bozal legal que me pusieron se cayó, es decir, puedo referirme como mi libre opinión me parezca, ejerciendo mi derecho a la libertad a Karen Schwarz (…) Si no está capacitada para que le digan ‘mosca muera’, hace tiempo que tenía ganas de decirlo”, dijo feliz».

