Rodrigo González desliza que Maricarmen Marín estaría embarazada

¿Será verdad? El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, deslizó la razón principal por la que la conductora de “Yo Soy”, Maricarmen Marín, se estaría ausentando en las grabaciones del canal.

Durante “Amor y Fuego”, Rodrigo preguntó por qué “la dulce princesita” no está apareciendo como jurado de la competencia de imitación. Sin embargo, le “soplaron” que Maricarmen estaría esperando la llegada de su primer bebé.

“¿Maricarmen, por qué se está ausentando? ¿Está de vacaciones?”, cuestionó Rodrigo. Además, comenzó a sonar la música de bebé en el set de televisión. El periodista se sorprendió por la respuesta que le estaban dando desde su producción.

“¿En serio? ¿Qué me estás contando? Verifiquen esa información. Son fuertes rumores (de embarazo) dicen. ¿Tú crees? Me dicen que no he debido decirlo porque no está confirmado”, indicó Rodrigo González.

Como se recuerda, Maricarmen Marín se ha ausentado de jurado como “Yo Soy”. En su reemplazo, ha ingresado Micheille Soifer. Sin embargo, en las mañanas, no han encontrado alguien para que vaya en su lugar.

A través de sus redes sociales, la “dulce princesita” reveló que se encuentra mal de salud por lo que tuvo que reprogramar un concierto virtual.

