Rodrigo González en desacuerdo que Sheyla quiera otro bebé: “Es muy desprendida”

Sin piedad. Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’ habló sobre Sheyla Rojas y su intención de tener otro bebé. Al conductor de espectáculos no le hizo gracia lo dicho por la exchica reality.

“Yo creo que la Sheyla, que lo que le importa y se ha desprendido hasta de su propio hijo para tener la vida que ahora tiene, ¿quiere más hijos? Para seguirse desprendiendo ella es muy desprendida”, comentó.

En tal sentido, el conductor de espectáculos dijo sentir miedo luego de escuchar que Sheyla Rojas quiere tener su segundo bebé.

“Qué miedo que diga que quiere ser mamá, porque pasado mañana, como no sabe de dónde ha salido (Sir Winston), solamente está deslumbrada, de dónde será y qué costumbres tendrán esos agricultores que están acostumbrados a tratar así la visitas de turno, y no todas tienen un Pavón al lado para el día de mañana”, agregó.

El popular ‘Peluchín’ aprovechó la oportunidad para aconsejar a Sheyla que continúe con los viajes, lujos, joyas y deje de pensar en bebés.

“Pobre criatura, mejor sigue viajando, sigue haciendo lo tuyo, sigue conociendo el mundo, sigue entregándote a los viajes, sigue dándole la vuelta al globo terráqueo en soltería. Ya suficiente con tu hijito por ahí con su papá, con toda la familia allá en España, pero no sigas pensando por ahí, no, dedícate a los canjes, a lo tuyo”, finalizó.

Rodrigo arremete contra Yahaira: “Ha sido una de las máximas covidiotas”

El conductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, arremetió contra la cantante de salsa, Yahaira Plasencia, ya que prefirió ir a juerguear durante la pandemia y no dar el ejemplo siguiendo las normas.

“Ha sido complicado para los que hemos cumplido las normas porque hay otros que han salido y juergueado como si no existiera una pandemia. La Yahaira ha sido una de las máximas covidiotas de la pandemia con su íntimo, el otro covidiotaza, Diego Zureck”, mencionó Rodrigo González.

Asimismo, el periodista se mostró muy feliz que la Real Academia Española haya aceptado el terminó “covidiota” para decirle a las personas que no respetan las normas para evitar los contagios de coronavirus.

“Me gusta bien decir eso, no estoy adjetivizando, la RAE dice que existe el ‘covididiota’. Quizá tanto tiempo en la maletera no le irriga el cerebro y no le da para pensar, para crear, para producir”, finalizó Rodrigo.

