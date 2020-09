Rodrigo González lanza chiquita a Janet Barboza: «Ella me tiene bloqueado»

Compartir Facebook

Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre estrenaron programa y volvieron a investigar las andanzas de «chollywood». El controversial «Peluchin» aclara que su regreso será duradero gracias al cariño de sus «Rodriguistas».

“Peluchín” ha estado recibiendo críticas de sus detractores, quienes se burlan de él por no tener el mismo rating que antes. Una de ellas es la conductora Janet Barboza, quien se burló del conductor por haber superado su rating en otro programa.

Rodrigo contestó diciendo que si «Válgame» hubiese funcionado, no los hubieran sacado del aire. Por ello, dijo no entender por qué se jacta.

“Nos minimizaba, pero no mi amor, sino no te hubieran sacada del aire. Un día que hiciste (más rating), solo porque te peleabas con los de tu costado. Los auspiciadores no los buscaban. Parecía un circo eso y todavía de jactas. No mi amor, así no es, un poquito de por favor”

Rodrigo también reveló que la popular «rulitos» lo tiene bloqueado, sin embargo él se entera de todo. «Ella me tiene bloqueado, no sé por qué se molesta. Ella nos saludaba diciendo: “Hola cariño mío” y a ti (Gigi) con un “Hola regia”»

A lo que Gigi Mitre, también se sintió asombrada, pues se recuerda que Janet Barboza era una de sus invitadas preferidas en el programa.

¿QUÉ PIENSA DEL CONDUCTOR Y SU PROGRAMA?

La «rulitos» no se guardó nada y comentó acerca del nuevo programa de Peluchin, por lo que dijo no sentirse insegura. La conductora dejó en claro que el rating no miente, dejando tremenda línea entre ella y el conductor.

«Hay gente que no superará que hicimos más rating que ellos, aunque les duela«, dijo Janet Barboza.

Pero ahí no quedó todo, Janet Barboza dijo sentir que para ella no existe esas personas que la señalan. «Hay personas que son irrelevantes en mi vida, cada quien con sus fantasmas o traumas»